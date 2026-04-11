Tren direct Kiev – Aeroportul Chișinău, în premieră. Testarea va fi pe 13 aprilie

Tren direct Kiev – Aeroportul Chișinău, în premieră. Testarea va fi pe 13 aprilie
Republica Molova. Drumul spre aeroport ar putea deveni mult mai simplu pentru pasageri. Aceștia ar putea ajunge direct din Kiev până în apropierea Aeroportului Chișinău, iar de acolo să fie preluați și duși rapid la terminal, printr-un sistem gândit să le ușureze călătoria.

Compania feroviară ucraineană Ukrzaliznytsia a anunțat că, pe 13 aprilie, va fi testată cursa de tren 351 Kiev – Chișinău, care va avea ca punct final stația Revaca, situată în apropierea aeroportului din capitala Republicii Moldova.

„Ukrzaliznytsia, împreună cu colegii moldoveni, introduce o călătorie de testare până la stația Revaca, situată în apropierea Aeroportului Internațional Chișinău”, se menționează în comunicatul emis de compania din Ucraina pe Telegram.

Sursa foto: Ukrzaliznytsia

Transfer rapid și organizat până la terminal

De la stația Revaca, pasagerii vor beneficia de transport gratuit până la terminalul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, într-un sistem integrat care ar putea deveni permanent dacă testul va avea succes.

Bucureștenii, nemulțumiti de scumpirea biletelor la metrou. Petiție de peste 11.500 de semnături împotriva majorării
Terasele din București ar putea funcționa tot anul. Primarul general, întâlnire cu reprezentanții HoReCa

Potrivit directorului general al Calea Ferată a Moldovei, Serghei Cotelnic, distanța dintre gara Chișinău și Revaca va fi parcursă în aproximativ zece minute, iar transferul până la aeroport va dura între 10 și 15 minute.

„Astfel, eliminăm orice haos sau neliniște pentru pasageri în procesul de deplasare. După cumpărarea biletului, pasagerul ajunge organizat direct la aeroport, fără complicații. Practic, cumpără un bilet de tren și ajunge direct la Aeroportul Chișinău. Serviciul de transfer până la aeroport va fi inclus în prețul biletului și estimat la sub 100 de lei, mai ieftin decât taxiurile actuale”, a declarat Serghei Cotelnic.

Planuri pentru extinderea rutei și în sens invers

Autoritățile feroviare analizează deja extinderea conceptului și pentru sensul invers, astfel încât pasagerii care ajung la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” să poată continua călătoria spre Kiev fără a mai căuta alte mijloace de transport.

Potrivit estimărilor prezentate de conducerea CFM, aproximativ 150 de pasageri zilnic ar fi interesați de o astfel de conexiune directă, conform sondajelor realizate pe ruta Kiev – Chișinău.

Tren CFR

Tren CFR. Sursă foto: Facebook

Revaca, posibilă oprire permanentă pe hartă

Reprezentanții Ukrzaliznytsia susțin că această cursă de testare are rolul de a evalua interesul real al călătorilor și eficiența logistică a opririi la Revaca. În cazul unui răspuns pozitiv, stația ar putea fi inclusă permanent în traseul trenului internațional.

Inițiativa face parte dintr-un plan mai larg al autorităților din Republica Moldova, care vizează construirea unei linii feroviare directe între gara din Chișinău și aeroport.

Proiectul, anunțat anterior de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, ar urma să fie finalizat până la sfârșitul anului 2026, după ce termenul inițial, stabilit pentru această primăvară, a fost amânat.

Necesitatea unor soluții alternative de transport este susținută și de creșterea constantă a traficului aerian. Potrivit datelor administrației aeroportului, doar în luna trecută au fost înregistrați peste 420 de mii de pasageri, cu aproximativ 25% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu

