Tren direct între Aeroportul „Eugen Doga” și centrul Chișinăului. Călătoria va dura mai puțin de 20 de minute

Republica Moldova. Călătoria de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău până în centrul Capitalei ar putea deveni, în curând, mult mai rapidă și mai comodă. Autoritățile lucrează la un proiect feroviar menit să conecteze direct aeroportul de Gara Chișinău, printr-o linie de tren destinată pasagerilor. Vicepremierul în exercițiu, Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a anunțat că primele teste au fost deja efectuate.

„Noi lucrăm acum la interconectarea aeroportului cu Gara Chișinău. Vineri, din Gară s-a pornit trenul până în stația Revaca, iar distanța de acolo a fost parcursă în 12 minute, cu o viteză de 20 de kilometri la oră. De la Revaca până la Sângera, trenul a ajuns în 10 minute. Astfel, avem o perspectivă clară de conectare rapidă între aeroport și centrul capitalei”, a declarat Vladimir Bolea, în cadrul unei emisiuni la postul public de televiziune.

Potrivit ministrului, stațiile Revaca și Sângera vor fi modernizate până în primăvara anului 2026, astfel încât acestea să corespundă standardelor de siguranță și confort pentru pasageri. Totodată, va fi efectuat un audit tehnic al traseului feroviar pentru a crește viteza medie de circulație.

„Ne propunem ca viteza medie să ajungă la 50 de kilometri pe oră pe acest tronson, astfel încât pasagerii care sosesc la aeroport, într-un număr tot mai mare, să ajungă în centrul Chișinăului într-un timp redus și în condiții confortabile”, a explicat Bolea.

Proiectul se înscrie în eforturile Guvernului de a eficientiza transportul feroviar. În vara acestui an, Executivul a modificat Codul transportului feroviar pentru a asigura o administrare mai eficientă a rețelei și pentru a reduce cheltuielile inutile. Fondurile economisite vor fi redirecționate către reparații, întreținere și modernizare, cu scopul de a oferi trenuri mai rapide, mai sigure și servicii mai bune pentru pasageri.

În paralel, Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău își consolidează poziția de principal hub aerian al Republicii Moldova. În luna septembrie 2025, prin aeroport au trecut 645.959 de pasageri – cu 45,5% mai mult decât în aceeași lună a anului trecut și cu 105% peste prognoza inițială, potrivit datelor oficiale ale administrației aerogării.

În total, au fost operate 4.694 de zboruri – aterizări și decolări – iar traficul de mărfuri a atins 253,2 tone. Cele mai populare rute au fost către Istanbul (13.795 de pasageri), București (12.673), Antalya (11.026), Barcelona (8.899) și Heraklion (8.398), semnalând o cerere în creștere atât pentru destinațiile turistice, cât și pentru cele de afaceri.

Aeroportul „Eugen Doga” a deschis 15 destinații noi doar în luna septembrie, dintre care cele mai solicitate au fost Dortmund (5.930 de pasageri), Alicante (5.634), Nuremberg (5.575), Bruxelles (5.480) și Katowice (4.941).

Administrația aerogării anticipează o creștere constantă a traficului și în ultimele luni ale anului. În total, în primele nouă luni din 2025, peste 5,46 milioane de pasageri au fost îmbarcați și debarcați la Chișinău, confirmând tendința de dezvoltare a transportului aerian în Republica Moldova.