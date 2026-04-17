Trenul revine peste Prut după trei decenii. Pima cursă de test pe ruta Cantemir–Fălciu, pe 22 aprilie

Republica Moldova. După mai bine de 30 de ani de pauză, trenul va traversa din nou Prutul, într-o cursă simbolică ce marchează reluarea legăturii feroviare dintre Republica Moldova și România. Evenimentul, programat pentru 22 aprilie, reprezintă prima testare oficială a circulației pe segmentul Cantemir–Fălciu și un pas concret spre reconectarea infrastructurii feroviare dintre cele două maluri.

Călătoria va începe la ora 12:30 și va fi precedată de o conferință de presă la care vor participa vicepremierul Vladimir Bolea, secretarul de stat al Ministerului Transporturilor din România, Irinel Ionel Scrioșteanu, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, precum și ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu.

Segmentul Cantemir–Fălciu are aproximativ patru kilometri și reprezintă un punct strategic la granița cu Uniunea Europeană.

Ultimul tren de marfă a circulat pe acest sector în 1989, iar transportul de pasageri a fost realizat pentru ultima dată în 2009, ceea ce face ca reluarea circulației să fie un moment important pentru infrastructura feroviară din regiune.

Potrivit vicepremierului Vladimir Bolea, reluarea circulației pe acest segment restabilește a treia conexiune feroviară a Republicii Moldova cu România și Uniunea Europeană.

Oficialul a subliniat anterior că cele trei poduri feroviare vor crea noi oportunități pentru oamenii de afaceri din țară, în special pentru exportatori, facilitând accesul mai rapid către piețele europene.

Calea Ferată din Moldova a finalizat lucrările de conectare a căii ferate cu ecartament larg la podul din apropierea stației Fălciu din România în octombrie 2025.

În cadrul proiectului au fost montate peste 3.000 de traverse, echivalentul a aproximativ 2.000 de metri de cale ferată.

Specialiștii întreprinderii au început testarea tehnică a tronsonului pe 16 decembrie, pregătind infrastructura pentru reluarea circulației.

Reabilitarea infrastructurii feroviare, inclusiv a podului Cantemir–Fălciu și a stațiilor de frontieră Prut-2 și Fălciu, se realizează în baza Memorandumului de dezvoltare semnat la 14 aprilie 2025 de CFM și Compania Națională de Căi Ferate din România.

În primăvara anului trecut, Guvernul de la Chișinău a alocat 10 milioane de lei pentru reabilitarea acestui segment feroviar, considerat esențial pentru conectivitatea regională.