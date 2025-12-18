Trenurile revin pe segmentul Cantemir–Fălciu, după peste 30 de ani. A fost testată conexiunea feroviară Republica Moldova–România

Republica Moldova. După o pauză de peste un deceniu și jumătate, un tren a traversat din nou râul Prut pe segmentul feroviar Prut–Fălciu, marcând un pas simbolic și strategic pentru reconectarea Republicii Moldova la rețeaua feroviară europeană.

Specialiștii Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) au efectuat, pe 16 decembrie, testarea tehnică a tronsonului Prut-2 (Republica Moldova) – Fălciu (România), în cadrul procesului de reluare a circulației feroviare pe această rută.

Potrivit CFM, testarea a avut drept scop verificarea stării tehnice a infrastructurii feroviare și confirmarea funcționalității tronsonului recent reabilitat, inclusiv a podului feroviar peste râul Prut, Cantemir–Fălciu. Parcursul experimental a vizat atât siguranța liniei, cât și compatibilitatea infrastructurii cu standardele tehnice actuale.

Ultimul tren de marfă a circulat pe acest sector în anul 1989, iar transportul de pasageri a fost realizat pentru ultima dată în 2009. După o perioadă îndelungată de neutilizare, testarea tehnică reprezintă primul pas concret spre reluarea circulației regulate.

„Parcursul experimental reprezintă primul pas concret spre reluarea circulației feroviare, după o perioadă de inactivitate de mai multe decenii”, se arată într-un comunicat al CFM.

Autoritățile de la Chișinău subliniază importanța strategică a redeschiderii acestui tronson, care restabilește cea de-a treia conexiune feroviară directă a Republicii Moldova cu România și, implicit, cu Uniunea Europeană.

„Acum câteva zile a început perioada de testare a acestui nou drum. Acel pod a fost închis, iar astăzi vorbim despre restabilirea celei de-a treia conexiuni feroviare a Republicii Moldova cu România și Uniunea Europeană”, a declarat vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, după ședința Guvernului din 17 decembrie.

Oficialul a precizat că infrastructura reabilitată permite circulația atât pe ecartament european, cât și pe ecartament larg.

„Calea ferată este nouă, încălecată, adică și europeană, și largă”, a menționat vicepremierul.

Reabilitarea infrastructurii feroviare, inclusiv a podului Cantemir–Fălciu și a stațiilor de frontieră Prut-2 și Fălciu, este realizată în baza Memorandumului de înțelegere privind reluarea conexiunii feroviare Prut–Fălciu, semnat la 14 aprilie 2025 de Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” și Compania Națională de Căi Ferate din România.

În primăvara acestui an, Guvernul de la Chișinău a alocat 10 milioane de lei pentru lucrările de reabilitare a segmentului feroviar, investiție considerată esențială pentru relansarea transportului de mărfuri și pentru consolidarea legăturilor economice cu Uniunea Europeană.

Vicepremierul Vladimir Bolea a subliniat că Republica Moldova dispune de trei poduri feroviare peste Prut, care pot asigura conexiuni directe cu piața europeană.

„Aceste poduri vor lega Republica Moldova de Uniunea Europeană și vor crea noi oportunități pentru oamenii de afaceri din țară, în special pentru cei care exportă”, a declarat oficialul.

Întrebat despre restanțele salariale de la Calea Ferată din Moldova, vicepremierul a menționat că situația s-a ameliorat în ultimele luni.

„Datoriile la salarii s-au redus de la nouă luni la patru luni, iar conducerea Căilor Ferate muncește din greu pentru a aduna venituri și a-și îndeplini obligațiile față de angajați”, a afirmat Vladimir Bolea.

CFM se confruntă de mai mulți ani cu dificultăți financiare și operaționale, accentuate recent de scăderea volumului de transport și de reducerea curselor de pasageri. În acest context, transportul de mărfuri rămâne principala sursă de venit pentru companie, iar autoritățile au anunțat măsuri de sprijin și proiecte de modernizare, inclusiv cu finanțare europeană.

Reabilitarea conexiunii Cantemir–Fălciu marchează reluarea circulației trenurilor pe acest segment după o pauză de 33 de ani. Punctul feroviar a fost închis în 1992, iar podul feroviar peste Prut, construit inițial în 1918 și dat în exploatare în 1951, va fi utilizat din nou, după consolidare și modernizare, în conformitate cu cerințele actuale de siguranță și exploatare.

Reluarea circulației feroviare pe segmentul Prut–Fălciu este prezentată de autorități drept un pas simbolic și strategic pentru redresarea CFM și pentru reconectarea Republicii Moldova la rețeaua feroviară europeană.