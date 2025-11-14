Republica Moldova și România își conectează rețeaua feroviară. Lucrările Cantemir-Fălciu aproape de final

Republica Moldova. Echipele de muncitori de la Întreprinderea „Calea Ferată din Moldova” au finalizat lucrările de conectare a segmentului cu ecartament larg la Podul feroviar de peste Prut, în apropierea stației Fălciu. Această etapă reprezintă un pas semnificativ în reabilitarea liniei feroviare dintre Republica Moldova și România, în cadrul proiectului de refacere a conexiunii Cantemir – Fălciu.

Până în prezent, au fost montate peste 3.000 de traverse, echivalentul a 2.000 de metri de cale ferată, marcând astfel o progresie vizibilă a lucrărilor.

„În prezent, continuă lucrările pentru realizarea conexiunii cu ecartamentul european, ceea ce va permite o integrare mai strânsă în rețeaua feroviară europeană. Reabilitarea infrastructurii și reluarea circulației trenurilor pe tronsonul Cantemir (Republica Moldova) – Fălciu (România) vor transforma această rută strategică de tranzit pentru mărfurile Republicii Moldova, contribuind la diversificarea și sporirea siguranței rutelor de export”, se menționează în comunicatul CFM.

Lucrările ample la porțiunea din Cantemir au început încă vara aceasta, odată cu achiziția primelor loturi de traverse. Ministerul Infrastructurii a alocat 10 milioane de lei pentru achiziția materialelor necesare reconstrucției și modernizării tronsonului.

Proiectul include, pe lângă montarea noilor traverse, reabilitarea podului feroviar și modernizarea stațiilor de frontieră Prut 2, în baza Memorandumului de înțelegere privind reluarea conexiunii feroviare Prut-Fălciu, semnat la 14 aprilie 2025 între CFM și Compania Națională de Căi Ferate din România.

O componentă importantă a proiectului o reprezintă instituirea controlului vamal comun pe podul feroviar, în baza unui acord moldo-român. Potrivit înțelegerilor, controlul comun urmează să fie realizat pe teritoriul României, facilitând astfel fluxul rapid al mărfurilor și pasagerilor și alinierea la standardele europene de tranzit feroviar.

Reabilitarea conexiunii Cantemir-Fălciu marchează reluarea circulației trenurilor pe acest segment după o pauză de 33 de ani. Punctul a fost închis în 1992, iar Podul feroviar peste Prut din Cantemir, construit inițial în 1918 și dat în exploatare în 1951, va fi utilizat din nou, consolidat și modernizat pentru cerințele actuale.

Reluarea circulației feroviare pe segmentul Cantemir-Fălciu va transforma această rută într-un traseu strategic de tranzit pentru mărfurile exportate din Republica Moldova. Proiectul contribuie la diversificarea rutelor de transport, la creșterea siguranței logistice și la integrarea mai strânsă a Republicii Moldova în rețeaua feroviară europeană.

Totodată, punctul de trecere Cantemir-Fălciu va fi al treilea care va funcționa în baza conceptului de control coordonat la frontiera moldo-română, alături de alte două puncte deja active. Această abordare facilitează eficientizarea fluxului de transport transfrontalier și reducerea timpilor de așteptare la vamă, atât pentru pasageri, cât și pentru mărfuri.

Echipele CFM continuă lucrările pentru realizarea conexiunii cu ecartamentul european, iar autoritățile estimează că întreaga infrastructură feroviară va fi complet funcțională în perioada următoare. Finalizarea proiectului va consolida legătura directă între Moldova și România și va crea premise pentru creșterea volumului de marfă transportată prin această rută, sprijinind atât comerțul, cât și integrarea logistică europeană.

Reluarea circulației feroviare pe tronsonul Cantemir-Fălciu, după mai bine de trei decenii, reprezintă nu doar o realizare tehnică, ci și un simbol al cooperării moldo-române în domeniul infrastructurii și al transportului internațional.