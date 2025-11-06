Chișinăul și Bucureștiul introduc control coordonat pe calea ferată în punctul Cantemir–Fălciu

Republica Moldova și România vor aplica controlul coordonat în punctul de trecere a frontierei Cantemir–Fălciu, acesta devenind al treilea punct de frontieră unde este introdus acest mecanism și primul operat pe calea ferată. Decizia a fost aprobată în ședința Guvernului de la Chișinău din 5 noiembrie, prin ratificarea acordului semnat la București la începutul lunii octombrie.

Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a declarat că introducerea acestui mecanism marchează un pas important în modernizarea controlului la frontieră și în susținerea mobilității cetățenilor. Controlul va fi efectuat pe ambele sensuri de deplasare, atât pentru pasageri, cât și pentru mărfuri, în interiorul aceluiași punct feroviar.

„Verificările într-un singur punct vor asigura un control mai rapid, fiind redus timpul de așteptare și fluidizat fluxul de mărfuri și persoane. De asemenea, va spori securitatea frontierei de stat. Redeschiderea activității punctului feroviar de trecere a frontierei va stimula activitatea economică în zona de sud a țării, sprijinind economia locală. Totodată, va fi facilitată conectarea directă la rețeaua feroviară a Uniunii Europene”, se menționează în comunicat.

Controlul coordonat presupune desfășurarea controlului de frontieră pe teritoriul unui singur stat, în două etape distincte. Astfel, controlul este efectuat mai întâi de către autoritățile statului de ieșire, adică din Republica Moldova, urmate consecutiv de autoritățile statului de intrare – România. Autoritățile își desfășoară procedurile separat, fără suprapunere, însă în același punct de trecere, ceea ce permite o fluidizare a traficului, fără necesitatea deplasării persoanelor sau a vehiculelor între două locații diferite.

Punctul Cantemir–Fălciu este considerat unul strategic, fiind inclus în inițiativa Uniunii Europene „Culoarele de solidaritate”, creată pentru facilitarea exporturilor din Republica Moldova către piața europeană. Prin acest mecanism, Chișinăul își consolidează integrarea în rețeaua europeană de transport și logistică.

La semnarea acordului, ministrul român de Interne, Cătălin Predoiu, a declarat că echipele mixte de control vor contribui la fluidizarea și securizarea traficului de frontieră. „Rămânem ferm alături de Chișinău pe drumul european și accelerăm proiectele comune la frontieră”, a afirmat Predoiu.

Controlul comun este deja aplicat în punctele Albița–Leușeni și Galați–Giurgiulești, iar Cantemir–Fălciu devine al treilea punct în care este implementat mecanismul. Guvernul de la Chișinău a aprobat recent și inițierea negocierilor pentru instituirea aceluiași tip de control în punctul Sculeni–Sculeni.