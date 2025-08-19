Economie Ghencea – Bd. Timișoara, noul pol investițional al Capitalei. Cum poate infrastructura publică să ridice piața imobiliară







Zona Ghencea – Bd. Timișoara din Sectorul 6 București este pe cale să devină unul dintre cele mai dinamice puncte de interes pentru investitori. Asta rezultă dintr-un anunț făcut de Primăria Sectorului 6.

Mai ales prin suprapunerea a două tendințe majore. Investiții publice în infrastructură de transport și planuri private pentru dezvoltări rezidențiale de amploare. Dacă aceste proiecte se vor sincroniza, zona ar putea genera randamente comparabile cu cele mai spectaculoase expansiuni imobiliare din Capitală din ultimele două decenii. Cine toarnă prima cuvă cu beton într-o fundație de bloc, va câștiga în timp.

Primăria Sectorului 6, împreună cu ADIZMB, a asumat realizarea Drumului Radial 1 (Bd. Timișoara – A0), cu termen de finalizare în 2028. Pachetul de proiecte conexe – lărgirea bulevardului Timișoara, park&ride, extinderea tramvaiului, tren metropolitan – reprezintă, în esență, o investiție de mobilitate urbană care poate reduce timpul de acces către Centura Capitalei și autostrăzi.

Experiența altor piețe imobiliare arată că fiecare 10 minute câștigate la accesibilitate pot aduce o creștere a valorii terenurilor rezidențiale cu 15–20%. În plus, integrarea în viitorul tren metropolitan pune zona pe harta marilor coridoare de dezvoltare ale Bucureștiului.

În paralel, Impact Developer & Contractor pregătește un ansamblu rezidențial pe terenul deținut în Prelungirea Ghencea, după ce a obținut certificate de urbanism încă din 2021. Compania mizează pe sinergia cu infrastructura și pe apetitul în creștere al clasei medii urbane pentru locuințe moderne, cu acces la transport rapid.

Cu un preț mediu al apartamentelor noi în Sectorul 6 situat la circa 1.600–1.800 euro/mp util (sub media de 2.200–2.400 euro/mp din nordul Capitalei), zona oferă un potențial de apreciere de 20–30% în următorii 5 ani, odată cu avansarea lucrărilor publice.

Proiectele rezidențiale vor atrage inevitabil investiții secundare: retail de proximitate, clinici private, școli și grădinițe, servicii de logistică urbană. Conform estimărilor AmCham, fiecare 1 euro investit în locuințe generează 1,6–1,8 euro în economia locală prin efecte de multiplicare.

Astfel, dezvoltarea zonei Ghencea – Timișoara poate crea un hub economic de peste 500 milioane euro până la finalul deceniului, incluzând atât investiții directe, cât și efecte indirecte asupra pieței muncii și a consumului.

Singura vulnerabilitate rămâne birocrația: dacă planul urbanistic nu trece la timp prin Consiliul General, proiectele private riscă să fie blocate sau să piardă atractivitatea pentru finanțatori. În lipsa infrastructurii promise, zona ar putea rămâne un „șantier rezidențial izolat”, cu presiuni pe rețelele existente și calitate scăzută a vieții urbane.

Ghencea – Bd. Timișoara este, astăzi, un pariu strategic pentru investitori. Combinația dintre prețuri încă accesibile, planuri publice de infrastructură și interesul dezvoltatorilor consacrați plasează zona în topul „greenfield”-urilor urbane cu potențial ridicat.

Dacă termenele de finalizare pentru Radialul 1 și trenul metropolitan vor fi respectate, randamentele pentru investitori și plusvaloarea pentru locuitori ar putea transforma Ghencea într-un caz școală de dezvoltare integrată în București.