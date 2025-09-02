Justitie

Accident mortal în București. O femeie a fost lovită pe trecerea de pietoni de un tânăr cu trotinetă

Accident mortal în București. O femeie a fost lovită pe trecerea de pietoni de un tânăr cu trotinetăSursă foto: Captură de ecran Facebook
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București a anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale pentru ucidere din culpă împotriva unui tânăr de 22 de ani care, aflat pe trotinetă, a trecut pe roșu și a lovit mortal o femeie pe trecerea de pietoni din București.

Accident mortal provocat de o trotinetă electrică

Potrivit informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, tragedia s-a produs pe 14 august 2025, în jurul orei 09:43.

Tânărul de 22 de ani conducea o trotinetă electrică neînregistrată și a trecut pe culoarea roșie a semaforului, lovind în plin o femeie care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni.

Tânărul este cercetat pentru ucidere din culpă

Anchetatorii au concluzionat că tânărul de 22 de ani a încălcat prevederile art. 52 alin. 1 și art. 135 lit. h din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Fabuloasa poveste a românului care l-a pus la podea pe Floyd Mayweather
Fabuloasa poveste a românului care l-a pus la podea pe Floyd Mayweather
Cel mai popular film din istoria Netflix. Producția de la care nu erau așteptări a atras sute de milioane de vizualizări
Cel mai popular film din istoria Netflix. Producția de la care nu erau așteptări a atras sute de milioane de vizualizări
trotineta electrica

trotineta electrica / sursa foto: dreamstime.com

Conducătorul trotinetei este cercetst pentru ucidere din culpă. Pe 2 septembrie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a dispus măsura preventivă a controlului judiciar față de inculpat, pe o perioadă de 60 de zile.

Recomandarea autorităților pentru cei care circulă cu trotineta

În acest context, procurorii au subliniat că, deși pentru conducerea acestor vehicule pe drumurile publice nu este necesară deținerea unui permis de conducere, este recomandat ca utilizatorii să circule cu prudență și să cunoască în prealabil regulile de circulație, pentru a preveni producerea unor accidente.

„Ar fi recomandat ca persoanele care aleg să se deplaseze cu vehiculele sus-menționate să circule cu prudență și, totodată, să cunoască în prealabil regulile de circulație pentru a evita producerea unor accidente”, au afirmat procurorii.

Un tânăr de 22 de ani și-a pierdut viața duminică, 31 august, în localitatea Vadu Vejei, comuna Țibana, după ce a suferit un grav accident rutier în timp ce se afla pe o trotinetă electrică. Potrivit coordonatorului SMURD Iași, dr. Diana Cimpoeșu, victima a fost găsită în stop cardio-respirator, cu traumatisme severe la nivelul capului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:50 - Putin respinge acuzațiile privind un atac asupra Europei. Declarații neașteptate ale liderului rus, aflat la Beijing
18:43 - Europa trebuie să-și construiască o armată în 5 ani. Va putea? Ștefan Popescu: România, să se pregătească de impact
18:36 - Avertizare Meteo. Val de căldură la început de septembrie. Cod galben în sud, furtuni la munte și în vest
18:30 - Parada militară de la Tiraspol. Steaguri rusești și discursuri separatiste la 35 de ani de la autoproclamarea republi...
18:24 - Fabuloasa poveste a românului care l-a pus la podea pe Floyd Mayweather
18:17 - Primul oraș din Vestul țării unde un proiect european e însoțit de un Pact de Integritate

Proiecte speciale