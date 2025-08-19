Social Băiat de 16 ani, în comă, după ce a căzut cu trotineta electrică. Pe trotinetă era și un băiat de 18 ani







Teribilism adolescentin. Și o doză de inconștiență. Doi puști circulau împreună pe o trotinetă electrică. S-a întâmplat lângă Timișoara, la Giroc. Un teribil accident a avut loc în această seară. Unul dintre adolescenți e acum în comă, la spital. Cei doi băieți circulau fără nici un fel de echipament de protecție. A fost deschis deja un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Dar și pentru conducere fără a deține permis corespunzător categoriei din care face parte vehiculul. Și pentru conducere pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat

Doi băieți, unul de 16 ani și altul de 18, au circulat împreună pe o trotinetă, în Giroc. Băiatul de 16 ani conducea trotineta. La un moment dat, a pierdut controlul trotinetei electrice . Cei doi adolescenți s-au răsturnat la marginea drumului, pe Bulevardul Soarelui. Impacul cu drumul a fost extrem de violent. În urma căzăturii, băiatul de 16 ani a rămas inconștient.

La fața locului au sosit imediat echipaje medicale. Dar și polițiști. Copilul a fost rapid l-au preluat de medici. Era în stare de comă .Medicii l-au dus de urgență la spital. Cel de-al doilea băiat, cel de 18 ani, nu a suferit leziuni. A fost doar șocat de cele întâmplate. Băiatul de 18 ani era ”pasager” pe aceeași trotinetă cu băiatul de 16 ani. Din fericire el a scăpat teafăr. De-altfel a refuzat transportul la spital.

Polițiștii au constatat că cei doi nu aveau niciun fel de echipament. Mai mult, deși era necesar pentru circulația pe drumurile publice, trotineta nu era înmatriculată. Conducăorul acesteia nu avea permis de conducere, necesar și acesta.Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările în acest caz. Trotinetele sunt de mult în atenția polițiștilor.

În această vară, polițiștii de la Biroul Rutier Timișoara, împreună cu agenții Poliției Locale, Serviciul Circulație Rutieră, au desfășurat controale. Pentru prevenirea accidentelor produse din cauza nerespectării regulilor de circulație de către bicicliști, trotinetiști. 72 de amenzi s-au dat atunci. 56 de amenzi au fost date celor care se deplasau cu trotinete sau biciclete electrice. Fie pentru că nu aveau vehicule înmatriculate. Fie că nu aveau permis de conducere.