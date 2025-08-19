Social

Pericolul major care te așteaptă pe trotineta electrică. Mărturia unei mame al cărei copil a fost implicat într-un accident

Pericolul major care te așteaptă pe trotineta electrică. Mărturia unei mame al cărei copil a fost implicat într-un accidentTrotinetă. Sursă foto: Unsplash.com
Un băiat de 12 ani  a fost implicat într-un grav accident rutier în luna februarie, în timp ce se deplasa cu o trotinetă electrică, fără cască sau alt echipament de protecţie.

Apel disperat al unei mame după un accident grav cu trotinetă

Mama copilului face acum un apel public către toţi părinţii şi adolescenţii care folosesc astfel de mijloace de transport. Mărturia sa emoţionantă a fost distribuită de Poliţia Română ca avertisment pentru prevenirea unor tragedii similare.

„Cuvintele acestei mame dor, dar trebuie ascultate! Mărturia ei este un avertisment puternic pentru toţi cei care folosesc trotinete electrice  mai ales pentru adolescenţi”, a transmis Poliţia, într-o postare oficială.

„L-a ridicat ca pe o păpuşă. Eu era să pierd viaţa copilului”

Femeia povesteşte, cu durere, clipele de groază trăite în momentul în care a aflat că fiul ei a fost dus de urgenţă la spital. Iustin a ajuns în stare gravă pe o secţie de Neurochirurgie, iar mama lui l-a găsit inconştient. A fost internat timp de o săptămână, iar familia a trăit cu spaima că-l va pierde.

„E un risc foarte mare. Eu era să pierd viaţa copilului. Pe el l-a ridicat ca pe o păpuşă”, a spus femeia, copleşită de amintiri. Deşi băiatul şi-a revenit şi este acum în siguranţă acasă, trauma rămâne, iar mama lui speră ca povestea lor să devină o lecţie pentru ceilalţi.

Tot mai multe accidente cu trotinete electrice

Cazul lui Iustin nu este unul izolat. Poliţia Română atrage atenţia asupra numărului tot mai mare de accidente în care sunt implicate trotinete electrice, multe dintre ele cauzate de lipsa echipamentului de protecţie, nerespectarea regulilor de circulaţie sau vârsta prea mică a utilizatorilor.

În ciuda popularităţii în creştere a trotinetelor, pericolele asociate cu folosirea lor sunt adesea ignorate. Autoritățile recomandă insistent purtarea căștii de protecție, supravegherea minorilor și evitarea deplasării cu trotineta pe carosabil, acolo unde riscurile sunt majore.

