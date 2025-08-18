Monden

O fostă concurentă Miss Univers din Rusia a murit după ce un elan i-a intrat prin parbrizul mașinii

O fostă concurentă Miss Univers din Rusia a murit după ce un elan i-a intrat prin parbrizul mașiniiMașină. Sursa foto: dreamstime.com
Un model din Rusia, fostă concurentă Miss Univers, a murit săptămâna trecută din cauza rănilor suferite după ce un elan s-a izbit de parbrizul Porsche-ului său, potrivit Foxnews.

Accidentul, fatal pentru model

Ksenia Alexandrova, în vârstă de 30 de ani, a murit pe 12 august, din cauza leziunilor cerebrale grave suferite într-un accident rutier produs pe 5 iulie, în regiunea Tver din Rusia. În momentul accidentului, ea se afla împreună cu soțul ei, a transmis agenția rusă RIA.

Cei doi se întorceau acasă din Rjev, când elanul s-a izbit de parbrizul mașinii. Soțul, al cărui nume nu a fost menționat în raport, a spus că nu a avut timp să evite animalul care a apărut brusc în fața Porsche-ului Panamera. El a menționat că ambii purtau centurile de siguranță și că mașina circula cu viteză redusă în momentul impactului.

„De la momentul în care a sărit până la impact, a trecut o fracțiune de secundă. Nu am avut timp să fac nimic”, a declarat el pentru publicația mențioantă anterior.

Ksenia Alexandrova

Ksenia Alexandrova. Sursa foto: Instagram/Ksenia Alexandrova

Impactul i-a provocat o gravă leziune craniană

Ksenia Alexandrova, care se afla pe scaunul pasagerului, a suferit o leziune la cap când animalul a trecut prin parbriz și a intrat în habitaclul mașinii, a declarat soțul ei pentru publicație.

„Era inconștientă, avea capul fracturat, totul era acoperit de sânge. Oasele frontale ale craniului erau rupte – era o leziune craniană deschisă”, a spus el.

Cuplul era căsătorit de doar patru luni, potrivit postărilor de pe Instagramul ei. Alexandrova era psiholog și absolvise Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova, fapt menționat într-o postare din noiembrie 2022 pe rețeaua sa de socializare.

Cariera de model

Alexandrova a reprezentat Rusia la concursul Miss Universe din 2017 și s-a clasat pe locul al doilea la concursul Miss Rusia din același an.

Agenția de modeling condusă de femeia de 30 de ani, Modus Vivendis, a confirmat decesul acesteia într-o postare publicată pe Instagram, pe 13 august.

„Cu mare tristețe vă informăm că colega și prietena noastră, modelul Kseniya Alexandrova, a murit ieri seară”, se arată în postare.

