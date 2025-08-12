Monden Haos în viața amoroasă a Simonei Halep. A apărut un milionar căsătorit în peisaj







Simona Halep a încercat să își țină viața amoroasă departe de ochii publicului, dar n-a funcționat. Î ultimele luni numele său a fost intens vehiculat în presa tabloidă, iar detaliile despre viața sentimentală au început să iasă la iveală într-un mod surprinzător și controversat.

În ultima vreme se zvonește că Simona Halep ar forma un cuplu cu Dorin Mateiu, un afacerist mai mare decât ea și căsătorit. Aceasta a fost văzută cu el de mai multe ori, dar n-a confirmat relația.

Fosta jucătoare de tenis a divorțat de Toni Iuruc în 2022, la doar un an de la nuntă. De atunci, nu s-a mai afișat cu nimeni, dar tot au apărut bârfe.

Divorțul dintre Halep și Iuruc a venit ca o lovitură pentru fanii lor, mai ales că nu au existat semne publice de tensiune sau probleme majore înainte. Informațiile apărute în media au sugerat că diferențele de personalitate și programul încărcat al Simonei au creat o distanță ireparabilă între cei doi. Apropiații campioanei au povestit că Toni Iuruc era foarte gelos.

După anunțul divorțului, în spațiul public au început să circule informații conform cărora Simona Halep ar fi avut sentimente pentru Patrick Mouratoglou, celebrul antrenor francez de tenis care a lucrat cu mari nume precum Serena Williams. Patrick a fost și antrenorul Simonei pentru o scurtă perioadă, iar legătura lor profesională a atras imediat atenția.

Deși nimeni nu a confirmat oficial o relație amoroasă între cei doi, presa tabloidă a alimentat zvonurile cu detalii vagi despre întâlniri discrete și mesaje subtile pe rețelele sociale. Sursele apropiate au sugerat că între Simona și Patrick ar fi existat o chimie specială, mai ales în momentele în care tenismena avea nevoie de susținere emoțională și profesională.

Totuși, atât Simona Halep, cât și Patrick Mouratoglou au evitat orice comentariu pe această temă, preferând să mențină în continuare ambiguitatea. Este bine cunoscut că ambii sunt foarte atenți la viața lor privată și la imaginea publică, iar o astfel de confirmare ar fi atras o avalanșă de reacții.

Cel mai recent capitol al vieții amoroase a Simonei Halep aduce însă un element neașteptat. Conform unor surse din anturajul sportivei, Simona ar fi implicată acum într-o relație cu un bărbat considerabil mai în vârstă decât ea, care este căsătorit. Este vorba de Dorin Mateiu.

Fosta sportivă și milionarul Mateiu au fost văzuți de mai multe ori împreună. Imediat după retragerea din tenis, Halep s-a dus în Dubai, acolo unde Dorin Mateiu și-a construit o viață de lux alături de fiica sa.

În ciuda agitației mediatice, Halep a ales să păstreze o liniște asumată. Pe rețelele sociale, ea continuă să posteze imagini și mesaje legate de sport și stil de viață sănătos, fără să facă referiri directe la viața personală.

Înainte de Iuruc, Halep s-a iubit cu fiul lui Teia Sponte. Costa Sponte este implicat în domeniul afacerilor și de-a lungul ultimilor ani a adunat o avere impresionantă. Relația n-a durat mult, iar Sponte Jr. s-a căsătorit cu aleasa inimii sale care e rudă cu Gică Hagi. Într-o perioadă s-a zvonit că Halep a format un cuplu și cu artistul Smiley și cu Theo Marius Pașa.