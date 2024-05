Simona Halep și milionarul Dorin Mateiu. Relația Secretă care uimește România

Simona Halep, iubește din nou! Dezvăluirile de ieri sunt completate astăzi de numeroase informații venite din anturajul celor doi. Dacă până acum se afișau doar în Dubai, acum o fac și în București. Relația celor doi este foarte puternică, fiind combinați nu numai pe plan sentimental, ci și financiar.

Simona Halep (32 de ani), cea mai titrată jucătoare de tenis din România, are de peste un an și jumătate o relație ultra-secretă cu un milionar. Acesta este Dorin Mateiu (57 de ani), cunoscut drept „regele mezelurilor din Transilvania”. Mateiu, unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România, deține o avere estimată între 70 și 76 de milioane de euro. Ocupă locul 110 în topul celor mai bogați români realizat de Revista Capital.

Deși diferența de vârstă de 25 de ani dintre cei doi ar putea părea un obstacol, dragostea nu ține cont de vârstă. Un aspect mai complicat al relației lor este însă faptul că Dorin Mateiu are deja o concubină oficială și o fiică adolescentă. Ambele stabilite în Dubai și susținute financiar de el. Ceea ce poate că l-a făcut să nege relația cu Halep.

Aceste circumstanțe au determinat întâlnirile dintre Halep și Mateiu să fie organizate în cel mai mare secret. Folosind tehnici inspirate parcă din filmele cu spioni. Mai mult, Simona Halep s-a mutat în Emiratele Arabe Unite în perioada în care a fost suspendată din tenis. Ceea ce a contribuit la păstrarea discreției relației lor. Se vedeau în Dubai, acolo unde Dorin Mateiu deține câteva proprietăți imobiliare. I-a fost un sprijin într-o perioadă grea, susțin surse din anturajul sportivei. Mai ales că era o perioadă în care Simona Halep se lupta cu acuzațiile de dopaj.

Cu toate precauțiile, paparazzi de la MediaFLUX au capturat imagini exclusive cu cei doi. Dezvăluind o poveste de dragoste demnă de filmele de la Hollywood. Cei doi locuiesc în același bloc al miliardarilor din București și au grijă să iasă din clădire la ore diferite. Totuși se așteaptă unul pe altul în mașinile parcate.

Deși încearcă să se ferească de ochii publicului, cei doi au fost surprinși la restaurante de lux și chiar la fast-fooduri pentru gustări nocturne. Vecinătatea apartamentelor lor în aceeași clădire de lux le permite să se vadă frecvent, fie zi sau noapte.

În perioada în care a fost suspendată, Halep, cunoscută pentru discreția sa, și-a concentrat atenția asupra vieții private. Sursele noastre spun că relația cu Mateiu a început în toamna anului 2022, pe când mariajul cu Toni Iuruc era pe sfârșite. Cei doi au divorțat amiabil pe 8 septembrie 2022. Cu toate că aveau programată căsătoria religioasă în noiembrie la Cazino Sinaia.

Chiar dacă este cunoscut ca un om discret, Mateiu nu ezită să o răsfețe pe Halep cu cine romantice și vizite la vila sa somptuoasă din Otopeni. Aceste gesturi de cavalerism de modă veche evidențiază profunzimea relației lor.

Relația dintre Simona Halep și Dorin Mateiu continuă să fie un subiect de interes major, captând atenția publicului și media din România.

Trebuie spus că spre surpriza multora, miliardarul a negat relația:

„Suntem cunoștințe. Asta pot să spun. Și-a luat apartament la Rahmaninov acolo, ne știm de acolo. O relație amoroasă, de cuplu? Doamne ferește! Exclus așa ceva”, a declarat Dorin Mateiu, pentru ProSport. Milionarul a mai explicat că a ieșit de mai multe ori cu Simona Halep în oraș și au discutat de diverse lucruri, nu neapărat afaceri, dar nici vorbă despre o legătură amoroasă. „Eu am invitat-o. De ce? Pentru că am vrut să vorbim. Ne-am întâlnit de mai multe ori în acel complex și am considerat că putem discuta despre multe lucruri. Nu neapărat de afaceri, dar nici despre ce se scrie acolo. E o tâmpenie, o prostie, dar, în fine, așa a apărut”, a mai afirmat bogătașul.