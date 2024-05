Monden Cine s-a răzbunat pe Simona Halep. El este „iubitul” inventat, de 57 de ani. Foto







După ce Dorin Mateiu, cunoscut și ca „regele mezelurilor din Transilvania”, a fost surprins în compania sportivei Simona Halep, acesta a venit cu o reacție, negând toate speculațiile apărute.

Cu o avere estimată la 70 de milioane de euro, el ocupă poziția 110 în clasamentul TOP 300 Capital al celor mai bogați români. Deși are 57 de ani și este cu mai mult de 15 ani mai în vârstă decât Halep, fotografiile în care cei doi au fost surprinși au sugerat rapid existența unei relații romantice.

Dorin Mateiu neagă existența unei relații cu Simona Halep

Afaceristul și sportiva au fost fotografiați în diverse momente, inclusiv la restaurant, în poziții care indică o posibilă relație de cuplu.

De altfel, surse au afirmat că Mateiu și Simona Halep ar fi fost văzuți unul în compania celuilalt și în diverse orașe ale lumii, precum Dubai sau Miami.

Mai mult, există speculații că cei doi s-ar fi cunoscut de aproximativ opt luni și că un prieten comun, Dragoș Nedelcu, ar fi intervenit pentru a o sprijini pe Simona în cazul de dopaj, la solicitarea lui Mateiu.

„Suntem cunoștințe. Asta pot să spun. Și-a luat apartament la Rahmaninov acolo, ne știm de acolo. O relație amoroasă, de cuplu? Doamne ferește! Exclus așa ceva”, a explicat Dorin Mateiu.

De ce a ieșit cu sportiva la restaurant

Întrebat despre motivul care stă în spatele ieșirii la restaurant cu Simona Halep, milionarul spune că el a invitat-o să ia masa împreună pentru că a simțit că pot discuta mai multe lucruri.

„Eu am invitat-o. De ce? Pentru că am vrut să vorbim. Ne-am întâlnit de mai multe ori în acel complex și am considerat că putem discuta despre multe lucruri. Nu neapărat de afaceri, dar nici despre ce se scrie acolo. E o tâmpenie, o prostie, dar, în fine, așa a apărut”, a mai afirmat milionarul pentru prosport.ro.

Există zvonuri că apropierea dintre Simona Halep și Dorin Mateiu a fost expusă în diferite localuri din oraș de către Stelian Gheorghe, cunoscut ca Stelu, un rival declarat al lui Dorin Mateiu.