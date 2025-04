International „Once Upon a Time in Hollywood” va avea continuare. Echipa se reunește







David Fincher regizează o continuare a „Once Upon a Time in Hollywood,” cu Quentin Tarantino scriind continuarea producției sale câștigătoare a premiului Oscar. Variety confirmă că proiectul, care nu are un titlu oficial și este în curs de realizare la Netflix, unde Fincher are un acord de primă vizionare. Brad Pitt va relua rolul cascadorului și potențialului ucigaș de soție Cliff Booth.

Continuarea la „Once Upon a Time in Hollywood”, o producție unică

Este o producție unică — nu doar pentru că un regizor de renume regizează o continuare a filmului altui regizor de renume, ci și din cauza trecerii proprietății de la un studio de teatru la un serviciu de streaming. (Schimbarea este deosebit de relevantă, pentru că vestea despre proiect a apărut în timpul întâlnirii anuale de o săptămână a industriei cinematografice la CinemaCon în Las Vegas.)

„Once Upon a Time in Hollywood” a fost lansat de Sony Pictures în 2019, dar Tarantino a negociat un acord care să-i restituie drepturile de autor ale filmului după câțiva ani. Deoarece această continuare este realizată sub acordul de primă vizionare al lui Fincher cu Netflix, acest lucru indică probabil că drepturile de continuare au fost deja păstrate privat de Tarantino.

Tarantino a abandonat planurile pentru „The Mouvie Critic”

Proiectul prinde contur după ce Tarantino a abandonat planurile pentru ceea ce ar fi fost al zecelea (și, se presupune, ultimul) său lungmetraj, „The Movie Critic”.

Un scenariu fusese scris și Brad Pitt fusese distribuit în rolul principal. Se spunea că povestea avea loc în anii '70 și urma un critic de film care scria pentru o revistă de pornografie.

Se zvonise că Pitt ar fi jucat o versiune a personajului său Cliff Booth din „Once Upon a Time”, care în romanul lui Tarantino al propriei sale pelicule s-a dovedit a fi un mare pasionat de filme.

Brad Pitt va juca în continuarea „Once Upon a Time in Hollywood”

Acum, Pitt va relua oficial rolul, pentru care a câștigat un Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar. Proiectul îi reunește pe Pitt și Fincher, care au realizat împreună unele dintre cele mai apreciate filme ale lor: thrillerul seminal „Se7en,” satira cult „Fight Club” și favoritului Oscar „The Curious Case of Benjamin Button”.

Leonardo DiCaprio și Margot Robbie nu au confirmat dacă își reiau rolurile pentru noua producție.

Deși reputația lui Tarantino este cea de scriitor-regizor, cineastul a scris scenarii pe care nu le-a regizat, inclusiv „True Romance” al lui Tony Scott și „From Dusk till Dawn” al lui Robert Rodriguez.

Între timp, Fincher a realizat două lungmetraje pentru Netflix, ambele având teme comune cu acesta nou: drama istorică despre Hollywood „Mank” și thrillerul violent despre muncitorii „The Killer”.