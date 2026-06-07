Fanii lui Will Ferrell au motive de bucurie: noul serial de comedie „The Hawk”, unul dintre cele mai așteptate proiecte Netflix ale anului 2026, va avea premiera pe 16 iulie. Actorul american nu este doar protagonistul producției, ci și unul dintre creatorii și producătorii executivi ai acesteia, potrivit anunțului făcut de reprezentanții platformei de streaming.

Anunțul a fost făcut de Netflix, care a confirmat data lansării pentru serialul aflat în dezvoltare de mai bine de trei ani.

Primele informații despre proiect au apărut încă din aprilie 2023, când publicația Deadline dezvăluia că Ferrell urma să joace într-o nouă producție originală a platformei de streaming.

„The Hawk” spune povestea lui Lonnie „The Hawk” Hawkins, un fost star al golfului profesionist care încearcă să își relanseze cariera și să își îndeplinească visul de a completa Grand Slam-ul.

Ajuns într-un moment dificil al vieții sale, Hawkins trebuie să facă față scepticismului celor apropiați, inclusiv al fostei sale soții și al fiului său, un tânăr sportiv aflat în plină ascensiune.

După trei ani de așteptare, noua comedie cu Will Ferrell ajunge pe Netflix

Premisa serialului pare să se potrivească perfect stilului comic care l-a consacrat pe Will Ferrell de-a lungul unei cariere impresionante.

Cunoscut pentru rolurile sale din filme precum „Elf”, „Anchorman: The Legend of Ron Burgundy” și „Step Brothers”, actorul revine astfel într-un proiect de amploare care promite să combine umorul absurd cu povestea unei reveniri spectaculoase.

Distribuția reunește mai multe nume importante din comedia americană, printre care Luke Wilson, Molly Shannon, Chris Parnell, David Hornsby, Jimmy Tatro, Fortune Feimster, Katelyn Tarver, Gabriel Hogan și Aida Osman. Unul dintre punctele de atracție ale serialului este reuniunea lui Ferrell cu foștii săi colegi de la emisiunea „Saturday Night Live”, Molly Shannon și Chris Parnell.

Proiectul beneficiază și de implicarea producătorului și regizorului Rian Johnson, cunoscut pentru filmele „Brick”, „Looper” și „Star Wars: The Last Jedi”, dar și pentru succesul francizei „Knives Out”.

Cu o distribuție de prim rang, o echipă creativă experimentată și un protagonist interpretat de unul dintre cei mai apreciați actori de comedie ai ultimelor decenii, „The Hawk” se anunță drept una dintre cele mai importante lansări Netflix ale verii. Premiera serialului este programată pentru 16 iulie 2026, exclusiv pe Netflix.