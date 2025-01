Social Amenzi mari pentru cei cu trotinete electrice. Regula pe care trebuie să o respecte de la 1 februarie







Amenzi mari pentru cei cu trotinete electrice. Cei care vor merge cu trotinetele electrice pe trotuar sau fără cască în Barcelona riscă o amendă de până la 500 de euro începând cu 1 februarie. Conform cifrelor Consiliului municipal, numărul persoanelor care utilizează acest tip de vehicule a crescut considerabil din pandemie. Trotinele au ajuns mai populare ca bicicletele în Barcelona.

În prezent, se estimează că trotinetele electrice reprezintă mijlocul cu care se fac circa 44.000 de deplasări pe zi, o creştere uriaşă în comparaţie cu aproape zero în urmă cu cinci ani. Femeile reprezintă 31% dintre utilizatorii de trotinete, comparativ cu 19% în cazul bicicliştilor.

Cu o viteză maximă de 40 de km/h, trotinetele electrice sunt mult mai rapide dar și mult mai periculoase ca bicicletele. Ele sunt vehiculul preferat al numeroşilor hoţi de genţi şi de telefoane mobile din Barcelona. Mulți hoți au și furat trotinete din oraș.

Viteza trotinetelor, limitată la 25 km/h

Conform noului regulament, viteza trotinetelor este limitată la 25 km/h. Adrià Gomila, responsabil cu mobilitatea în Barcelona, a spus că, în cazul în care viteza lor depăşeşte 25 km/h, acestea ar trebui să fie clasificate drept motorete şi vor necesita un permis.

Închirierea trotinetelor a fost interzisă

Barcelona a interzis închirierea trotinetelor în 2023, în acelaşi an în care Parisul a decis interzicerea lor. La final, în capitala Franţei existau 15 000 de trotinete de închiriat. Trotinetele electrice sunt interzise în transportul public de când una a luat foc într-un tren în 2023.

Din cauza numărului mare de accidente, autoritățile dinn Barcelona au aplicat măsuri dure. Nimeni nu va mai avea voie să meargă cu trotinetele electrice fără cască sau pe trotuar. Cei care nu respectă legea riscă o amendă de 500 de euro de la 1 februarie.

Și în România au devenit populare trotinetele. Numărul celor care folosesc aceste vehicule și care se accidentează crește de la an la an, potrivit The Guardian.