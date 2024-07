Țara pe care românii trebuie să o evite în 2024. Nu mai sunt bineveniți aici

Spania este țara pe care românii ar trebui să o evite în 2024. Spaniolii s-au săturat de numărul mare de turiști și au organizat numeroase proteste pentru a îi face pe autorități să găsească soluții.

Cei care locuiesc în Barcelona nu mai suportă să fie aglomerație pe străzile din orașul lor. Spaniolii care stau în Barcelona au ieșit în stradă cu pistoale cu apă, i-au stropit pe cei care se relaxau la terase și i-au alungat pe turiști. Aceștia au spus că prețul chiriilor a crescut din cauza turiștilor și că nu mai au liniște în orașul în care s-au născut.

Peste 400 de oameni s-au adunat și în orașul Girona, unde au cerut impunerea unor limite asupra turismului în regiune. În timpul protestului, manifestanții au strigat „Miris on miris, tot son guiris!” (Oriunde te uiți, toți sunt guiris). Guiris este un termen folosit de regulă pentru oamenii din nordul și centrul Europei.

MASSIVE ANTI-TOURISM PROTEST IN BARCELONA

Thousands marched in Barcelona, protesting overtourism and its impact on housing and local commerce.

Protesters, wielding signs and water guns, demanded limits on tourism.

Housing costs in Barcelona have risen by 68% over the…

