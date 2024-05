Sport Barcelona a prezentat noul antrenor. Cine este Hansi Flick, tehnicianul care a scris istorie la Bayern







Barcelona a desemnat un nou antrenor pentru echipa de fotbal masculin. În locul lui Xavi, echipa catalană l-a numit pe germanul Hansi Flick.

Barcelona și-a prezentat noul antrenor. Hansi Flick îl va înlocui pe Xavi

FC Barcelona şi Hansi Flick au ajuns la un acord pentru ca germanul să devină antrenorul primei echipe masculine de fotbal până la 30 iunie 2026”, potrivit unui anunț al clubului catalan.

Hansi Flick a semnat contractul la sediul clubului catalan în prezența președintelui Joan Laporta și a prim-vicepreședintelui Rafa Yuste. Flick revine pe banca tehnică după o absență de aproape un an.

Anterior, tehnicianul a antrenat prima selecționată a Germaniei, însă a fost demis după meciul pierdut de nemți cu 4-1 în fața selecționatei din Japonia. De partea cealaltă, sub comanda lui Xavi, Barcelona a ratat toate obiectivele din acest an. Extratereștrii nu au câștigat niciun trofeu în LaLiga, iar parcursul în Champions League a fost mult sub așteptările inițiale.

Hansi Flick a fost selecționerul Germaniei

În cariera de antrenor, Hansi Flick a obținut cea mai mare performanță pe banca celor de la Bayern Munchen în perioada 2019-2021. Noul antrenor al catalanilor a câștigat tot ce se putea câștiga în 2020. În competițiile internaționale Flick a câștigat Cupa Campionilor, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor.

În același an 2020, sub comanda neamțului, Bayern a obținut eventul după ce a obținut trofeul de campioană în Bundesliga și Supercupa Germaniei. În 2021, noul antrenor de la Barcelona antrenat prima selecționată a Germaniei, însă a fost înlăturat din funcție după ce a pierdut cu 4-1 în fața Japoniei, înaintea turneului european de fotbal.

Noul antrenor de la Barcelona și-a început cariera în anul 2000

Hansi Flick s-a născut în 1965 la Heidelberg. Cariera de antrenor a început-o după 2000 la Hoffenheim și Red Bull Salzburg, după care din 2006 a devenit secundul naționalei Germaniei, Jurgen Low, potrivit Sport.ro.