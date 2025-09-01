Social Doi bărbați au murit într-un accident la Soroca. Poliția raportează mii de încălcări rutiere în weekend







Republica Moldova. Doi bărbați de 25 și, respectiv, 46 de ani și-au pierdut viața într-un accident rutier produs la intrarea în satul Cosăuți, raionul Soroca. Tragedia a avut loc în seara zilei de 31 august.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), un tânăr de 25 de ani circula cu viteză excesivă, a pierdut controlul automobilului, a derapat într-un canal de scurgere a apelor pluviale și s-a răsturnat.

În urma impactului, pasagerul, un bărbat de 46 de ani, a decedat pe loc. Șoferul a fost transportat în stare gravă la spital, însă, la scurt timp, a decedat. Oamenii legii investighează circumstanțele producerii accidentului.

Inspectoratul General al Poliției informează că în zilele de odihnă au fost documentate peste 4 500 de încălcări rutiere. Cele mai multe abateri – 2 209 – vizează depășirea limitei de viteză.

Totodată, 73 de șoferi au fost înlăturați de la volan, fiind depistați în stare de ebrietate. Alte 671 de persoane nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere ale semafoarelor.

Poliția precizează că 312 de șoferi conduceau vehiculul fără a fi supus reviziei tehnice anuale și în lipsa poliței de asigurare de răspundere civilă auto, iar 392 au oprit mijlocul de transport în locuri interzise.

Alți 83 de șoferi au fost sancționați pentru neacordarea priorității legale pietonilor sau bicicliştilor, iar 709 au primit amenzi pentru necuplarea centurii de siguranță și purtarea convorbirilor telefonice în timpul șofatului.

În privința a 45 de persoane au fost întocmite procese-verbale, după ce au fost surprinse circulând cu încălcarea regulilor privind dreptul de a conduce.

În același interval, oamenii legii au intervenit în 2 461 de cazuri, în baza solicitărilor parvenite la Serviciul 112.