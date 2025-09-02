Politica Lista roșie a Guvernului. Harta disponibilizărilor în administrația locală







Guvernul a publicat lista cu reducerea posturilor în administrația publică locală. Conform datelor, dacă numărul maxim de posturi admise ar fi redus cu 40%, cele mai afectate județe ar fi Prahova, Argeș și Suceava.

Reducerea cu 40% a posturilor ar duce la disponibilizarea a 13.098 de angajați la nivel național, ceea ce reprezintă aproximativ 10% din numărul total de posturi efectiv ocupate. Această măsură ar afecta 1.655 de unități administrativ-teritoriale, adică 51% din totalul localităților din țară.

Potrivit analizei, județele cele mai afectate în cifre absolute ar fi:

Prahova – 724 de posturi

Argeș – 649 de posturi

Suceava – 627 de posturi

Mureș – 513 posturi

Municipiul București ar înregistra o reducere de 709 posturi.

La polul opus, județele mai puțin afectate ar fi Bihor (53 de posturi), Tulcea (60), Bistrița-Năsăud (125), Vaslui (129), Arad (136), Călărași (138) și Brăila (141).

Din perspectiva procentuală, reducerea posturilor ar fi mai puternică în:

Galați – 17% din posturile ocupate

Argeș – 16%

Sălaj – 16%

Mehedinți – 15%

Prahova – 15%

Cele mai puțin afectate județe procentual ar fi Bihor (2%), Tulcea (4%), Arad (5%), Bacău (5%) și Vaslui (5%).

Cele mai multe unități administrativ-teritoriale care ar trebui să facă reduceri se află în județele: Buzău (69), Prahova (68), Dolj (65), Iași (65), Dâmbovița (62), Vrancea (62), Galați (61), Argeș (58) și Mureș (56).

Lista completă, AICI.

Zona de administrație locală reprezintă un bloc de cheltuieli care implică peste 150.000 de angajați, explică premierul Ilie Bolojan. „Dacă zona de cheltuieli a statului nu este controlată, riscăm ca tot ce este suplimentar să se ducă pe cheltuielile de personal și la anul să ne trezim în aceeași situație ca acum”, a declarat Ilie Bolojan, într-o conferință de presă.

Potrivit premierului, reforma administrației publice locale este esențială, deoarece primăriile nu își pot acoperi cheltuielile de personal din veniturile proprii: „Dacă primăriile nu pot acoperi aceste cheltuieli, înseamnă că fondurile merg către angajați, nu către cetățeni”.

Bolojan a precizat că pachetul pentru administrație are trei direcții principale: creșterea capacității administrative, descentralizarea și eficientizarea administrației locale.

Premierul a explicat că administrația este dimensionată pe baza unui număr maxim de posturi, raportat la numărul de locuitori. „Aceasta este singura zonă în care Guvernul poate interveni direct. Mulți primari și-au stabilit organigrama sub numărul maxim de angajați. În România există 190.000 de posturi aprobate, dintre care prin organigrame au fost aprobate 164.000. Dintre acestea, 130.000 sunt efectiv ocupate. Avem, deci, 32.000 de posturi vacante sau neocupate. Așadar, dacă reduci numărul posturilor cu 25%, nu afectezi nimic, pentru că desființezi posturi care nu există și care nici măcar nu au fost înființate”, a mai spus Bolojan.