Politica Bolojan reia amenințarea cu demisia, dacă programul de guvernare nu e respectat







Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-o conferință de presă, că reducerea cheltuielilor de personal ale statului făcea parte din programul de guvernare aprobat de toți membrii coaliției - adică PSD, PNL, USR și UDMR - și că, dacă acesta nu e respectat, nu se poate guverna. El le-a transmis colegilor de coaliție care blochează reducerea numărului de bugetari că, la preluarea mandatului, au avut o înțelegere,

„Le-am transmis că am avut o înțelegere, că avem un program de guvernare pe baza căruia am acceptat să preiau această responsabilitate. Nu era mare înghesuială pentru funcția de premier...”, a spus Bolojan

Șeful Executivului a declarat că nu poate rămâne în funcție doar „de formă” și a sugerat că ar putea renunța la mandat dacă partidele din coaliție nu respectă înțelegerile stabilite la formarea Guvernului.

Blocajul din coaliția de guvernare apare în contextul în care partidele nu au ajuns la un acord privind reducerea personalului din administrația publică locală.

Premierul Bolojan a subliniat că reforma este esențială pentru echilibrarea bugetului și pentru funcționarea eficientă a statului.

„Le-am transmis că am avut o înțelegere, că avem un program de guvernare pe baza căruia am acceptat să preiau această responsabilitate. Nu era mare înghesuială pentru funcția de premier când s-a format Guvernul României, iar ca să poți să o exerciți, componenta de reducere de cheltuieli, inclusiv în administrație, și solidaritatea guvernamentală sunt lucruri importante”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul avertizează că, fără respectarea programului de guvernare, stabilitatea politică este pusă în pericol.

În conferința de presă de marți, premierul a explicat că își asumă mandatul doar în condițiile respectării înțelegerilor stabilite în coaliție.

Bolojan a sugerat că rămânerea sa la conducerea Guvernului depinde de colaborarea partenerilor și de capacitatea coaliției de a implementa reformele promise.

„Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, adică să ne respectăm înțelegerile și să facem ceea ce trebuie pentru România, înseamnă că e greu să-ți exerciți această poziție, altfel ocupi un post fără să îl pui în valoare pentru comunitate sau pentru țară”, a subliniat premierul.

Mesajul vine după ce negocierile din coaliție privind proiectul de reformă a administrației publice locale au fost blocate, în special din cauza diferențelor dintre PSD, PNL și UDMR pe tema procentului de reducere a personalului.

Premierul Ilie Bolojan a cerut reducerea cheltuielilor de personal în administrația locală, considerând că aparatul bugetar este supradimensionat. Propunerea inițială viza o reducere de 20% a posturilor, însă unele partide din coaliție au cerut diminuarea procentului sau au încercat să introducă excepții pentru anumite categorii de angajați.

În absența unui consens, Guvernul a amânat depunerea proiectului de reformă, iar Bolojan încearcă acum să obțină sprijin politic pentru implementarea măsurilor.