Bolojan reia amenințarea cu demisia, dacă programul de guvernare nu e respectat
- Cristi Buș
- 2 septembrie 2025, 11:43
Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-o conferință de presă, că reducerea cheltuielilor de personal ale statului făcea parte din programul de guvernare aprobat de toți membrii coaliției - adică PSD, PNL, USR și UDMR - și că, dacă acesta nu e respectat, nu se poate guverna. El le-a transmis colegilor de coaliție care blochează reducerea numărului de bugetari că, la preluarea mandatului, au avut o înțelegere,
„Le-am transmis că am avut o înțelegere, că avem un program de guvernare pe baza căruia am acceptat să preiau această responsabilitate. Nu era mare înghesuială pentru funcția de premier...”, a spus Bolojan
Șeful Executivului a declarat că nu poate rămâne în funcție doar „de formă” și a sugerat că ar putea renunța la mandat dacă partidele din coaliție nu respectă înțelegerile stabilite la formarea Guvernului.
Reforma administrației a ajuns, din nou, în impas
Blocajul din coaliția de guvernare apare în contextul în care partidele nu au ajuns la un acord privind reducerea personalului din administrația publică locală.
Premierul Bolojan a subliniat că reforma este esențială pentru echilibrarea bugetului și pentru funcționarea eficientă a statului.
„Le-am transmis că am avut o înțelegere, că avem un program de guvernare pe baza căruia am acceptat să preiau această responsabilitate. Nu era mare înghesuială pentru funcția de premier când s-a format Guvernul României, iar ca să poți să o exerciți, componenta de reducere de cheltuieli, inclusiv în administrație, și solidaritatea guvernamentală sunt lucruri importante”, a declarat Ilie Bolojan.
Premierul avertizează că, fără respectarea programului de guvernare, stabilitatea politică este pusă în pericol.
Presiunea pe coaliție: Nu pot ocupa un post fără să îl pun în valoare
În conferința de presă de marți, premierul a explicat că își asumă mandatul doar în condițiile respectării înțelegerilor stabilite în coaliție.
Bolojan a sugerat că rămânerea sa la conducerea Guvernului depinde de colaborarea partenerilor și de capacitatea coaliției de a implementa reformele promise.
„Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, adică să ne respectăm înțelegerile și să facem ceea ce trebuie pentru România, înseamnă că e greu să-ți exerciți această poziție, altfel ocupi un post fără să îl pui în valoare pentru comunitate sau pentru țară”, a subliniat premierul.
Mesajul vine după ce negocierile din coaliție privind proiectul de reformă a administrației publice locale au fost blocate, în special din cauza diferențelor dintre PSD, PNL și UDMR pe tema procentului de reducere a personalului.
Reducerea cheltuielilor publice este un subiect intens dezbătut în coaliție
Premierul Ilie Bolojan a cerut reducerea cheltuielilor de personal în administrația locală, considerând că aparatul bugetar este supradimensionat. Propunerea inițială viza o reducere de 20% a posturilor, însă unele partide din coaliție au cerut diminuarea procentului sau au încercat să introducă excepții pentru anumite categorii de angajați.
În absența unui consens, Guvernul a amânat depunerea proiectului de reformă, iar Bolojan încearcă acum să obțină sprijin politic pentru implementarea măsurilor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.