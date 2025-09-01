Politica PSD, noi amenințări cu ieșirea din Coaliție







Deputatul Adrian Câciu a declarat că PSD nu este de acord cu o nouă majorare a TVA la 23 % și că o asemenea măsură îi exclude automat de la discuțiile din coaliție. „Dacă cineva gândeşte aşa de prin coaliţie sau de prin partidele care formează coaliţia, vă spun că asta exclude PSD din orice discuţii, iar dacă nu au alte soluţii, să cedeze Ministerul de Finanţe”, a spus Câciu, la Parlament.

Fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene a amintit că social-democrații au acceptat anterior creșterea TVA, decizie pe care o consideră discutabilă: „De ce trebuie neapărat să creştem preţurile la tot poporul, când unii stau pe 40% din veniturile populaţiei? Nu ştiţi poate cifrele: 1.900.000 de persoane deţin 40% din total venituri, în timp ce celelalte aproape 18 milioane de oameni au doar 60%”.

Câciu a mai spus că o nouă majorare s-ar face „fără PSD”: „Dacă o să spună că nu sunt bani de ajuns, ar fi puțin neserioși. Faci reforma din pachetul unu, pachetul doi, vii și cu pachetul trei de stimulare economică și spui că mai trebuie să punem TVA? Nu, haideți fără PSD”.

Guvernul discută despre o nouă majorare a TVA, după ce în august 2025 cota standard a urcat de la 19% la 21%. Există scenariul ca, în 2026, TVA să ajungă la 23%, în funcție de creșterea veniturilor statului.

Bugetul României se confruntă cu presiuni majore, după cum a declarat și ministrul Economiei Radu Miruță, în ciuda măririlor de taxe deja aplicate. Cheltuielile pentru apărare și alte domenii sunt în creștere, iar Comisia Europeană solicită reducerea treptată a deficitului.

Un singur adevăr este: ţara asta nu are suficienţi bani şi toate partidele ştiu asta. Degeaba încearcă fiecare să spună că nu vor să taie de aici. Realitatea este că ţara nu are bani să plătească toate cheltuielile care sunt acum cerute”, a declarat ministrul Radu Miruţă.

Reamintim că Guvernul a luat în calcul și înghețarea salariilor și pensiilor bugetarilor în 2026.

Pentru 2026, guvernul pregătește mai multe măsuri fiscale care vor afecta atât persoanele fizice, cât și companiile. Impozitul pe locuințe va crește cu 70%, iar dividendele vor fi taxate cu 16% în loc de 10%, conform planurilor autorităților. În paralel, marile companii ar putea fi supuse unui nou tip de impozit, mai strict decât actualul procent de 1% aplicat cifrei de afaceri. În schimb, pensiile speciale rămân aproape neatinse, reforma concentrându-se în principal asupra magistraților.

Printre soluțiile amânate se numără și aplicarea taxării inverse la TVA, o măsură propusă de experți pentru reducerea evaziunii fiscale, care generează anual o gaură de aproape 9 miliarde de euro la buget. Deocamdată, Ministerul Finanțelor intenționează să solicite doar acordul Comisiei Europene pentru implementarea acestei măsuri din 2026, limitat inițial la legume și fructe.

În 2025, mai multe majorări fiscale au fost deja aplicate. TVA-ul general a crescut la 21%, TVA-ul pentru alimente a ajuns la 11%, iar TVA-ul pentru locuințe a fost majorat direct la 21%. Accizele la combustibili, alcool și tutun au fost majorate cu 10%, pensiile care depășesc 3.000 de lei sunt acum supuse unei taxe de 10% pentru sănătate, iar băncile plătesc un impozit suplimentar de 4%.