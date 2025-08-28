Politica

Guvernul majorează plafonul TVA pentru întreprinderile mici la 395.000 de lei

Guvernul majorează plafonul TVA pentru întreprinderile mici la 395.000 de lei
Guvernul a decis creșterea plafonului TVA pentru întreprinderile mici, ridicându-l de la 300.000 de lei la 395.000 de lei, începând cu 1 septembrie 2025. Măsura vizează persoanele stabilite în România și permite aplicarea regimului special de scutire și în alte state membre UE, simplificând astfel activitatea economică a micilor afaceri.

Guvernul a adoptat o Ordonanță pentru modificarea Codului fiscal

Guvernul a adoptat, joi, o Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin care plafonul național de scutire de TVA pentru întreprinderile mici crește de la 300.000 de lei la 395.000 de lei.

Această decizie vine în contextul transpunerii Directivei UE 2020/285, care permite micilor întreprinderi să aplice regimul special de scutire și în statele membre în care operează, dacă nu depășesc plafonul de 100.000 de euro la nivelul Uniunii Europene.

Măsuri pentru întreprinderi

Persoanele care au depășit plafonul anterior de 300.000 de lei în luna august 2025 nu trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA decât la depășirea plafonului anual de 395.000 de lei. În cazul în care și plafonul de 395.000 de lei a fost depășit în august 2025, înregistrarea în scopuri de TVA trebuie realizată până la 10 septembrie 2025, aplicându-se regimul normal de taxare de la această dată.

TVA

TVA

Întreprinderile înființate anterior anului 2025, care s-au înregistrat în scopuri de TVA ca urmare a depășirii plafonului de 300.000 de lei, pot solicita scoaterea din evidență începând cu 1 septembrie 2025, dacă nu au depășit plafonul din anul precedent sau plafonul actual de 395.000 de lei.

Modificări și pentru TVA-ul serviciilor digitale

Guvernul a introdus și prevederi care transpun Directivele europene privind taxarea serviciilor electronice. Astfel, serviciile prestate prin mijloace electronice vor fi impozitate în statul membru în care clientul este stabilit, are domiciliul sau reședința. Aceasta se aplică în special activităților online, inclusiv evenimentelor transmise virtual, asigurând impozitarea corectă în statul membru de consum.

„România transpune astfel în legislația națională prevederile Directivei UE 2020/285, care reglementează posibilitatea întreprinderilor mici de a aplica regimul special de scutire și în alte state membre decât cel în care sunt stabilite”, se arată în comunicatul oficial al Guvernului.

