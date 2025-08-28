Actualitate

Evaziunea fiscală în piața de legume-fructe este uriașă! 2 milioane de euro pe zi, estimarea specialiștilor. Taxarea inversă a TVA, una din soluții

Evaziunea fiscala, una din marile probleme ale bugetului. Se caută măsuri de diminuarea ei. Se va reuși?

Taxarea inversă a TVA în sectorul legume-fructe a fost primită cu neliniște de producători. Nu știu cum se va aplica și nu cred că va „face ordine” în piețele agroalimentare și în centrele en-gros, acolo unde nici controalele ANAF n-au reușit. Fermierii susțin că nu au fost consultați asupra mecanismului, deși obiectivul este clar: reducerea evaziunii într-unul dintre cele mai „fierbinți” segmente de TVA, scrie termene.ro

Pe teren, problemele sunt bine cunoscute. Ion Păunel (Sindicatele Producătorilor Agricoli din Olt) vede, în principiu, o măsură bună, care a funcționat la cereale și ar putea disciplina segmentul B2B din legume-fructe. Dar adaugă că „piața liberă” rămâne greu de controlat: mici producători, PFA/II, tranzacții în piețele de gros, deseori fără documente complete. Estimarea lui despre evaziunea zilnică din marile piețe variază între 500.000 și 2 milioane de euro, în pofida progreselor aduse de e-Factura și e-Transport.

Evaziunea fiscală, greu de stăvilit

Consultantul agricol Florin Istrate este și mai rezervat. Măsura va funcționa doar în retailul modern, unde lanțurile au proceduri și audit. În restul circuitului – centre en-gros, piețe – aplicarea pare improbabilă, fără o schimbare serioasă a regulilor de joc.

Asociațiile de profil reclamă și deficitul de dialog. Gheorghe Vlad (OIPA Legume-Fructe) spune că organizațiile nu au fost chemate la masa discuțiilor. El se întreabă cine generează, de fapt, evaziunea: producătorii sau comercianții din piețe, unde „se vând marfă și cu copii de atestate”. El mai avertizează că suprafețele cultivate au scăzut, producția este sezonieră și afectată de vreme. Așa că în anii slabi, „de unde evaziune la producătorii locali?”.

De partea cealaltă, economiștii invocă precedentul bun la cereale și susțin extinderea modelului. Taxarea inversă mută obligația de TVA la cumpărătorul B2B, taie stimulentul fraudelor pe verigile vulnerabile și ușurează controlul. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a cerut deja derogare UE. Teoretic, schema ar putea opera până la finele lui 2026.

Verdictul final depinde de executie

Este nevoie de liste clare de operatori B2B eligibili, integrare cu e-Factura/e-Transport. Dar și controale „la sânge” în piețele en-gros, sancțiuni aplicate, scrie termene.ro

Fără aceste pârghii – și fără consultarea fermierilor – taxarea inversă riscă să rămână un exercițiu fiscal elegant pe hârtie, dar ineficient în tarabe.

