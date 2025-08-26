International Trump amenință cu taxe țările care cenzurează internetul prin taxe







Președintele Donald Trump a anunțat luni că va impune tarife „substanțiale” și restricții la exporturile americane de cipuri pentru toate statele care nu renunță la taxele digitale și la reglementările asociate acestora, potrivit CNBC.

Liderul de la Washington a precizat că aceste măsuri sunt necesare pentru a proteja companiile americane de tehnologie, pe care le consideră vizate de politici discriminatorii.

Declarația lui Trump a venit printr-un mesaj publicat pe platforma sa, Truth Social.

El a transmis că toate țările care aplică taxe digitale, cunoscute sub denumirea de Digital Services Taxes (DST), vor fi sancționate cu tarife suplimentare la exporturile către Statele Unite.

„Aceste taxe sunt concepute să dăuneze sau să discrimineze împotriva Tehnologiei Americane”, a scris președintele.

El a adăugat că, pe lângă tarife, administrația sa va introduce restricții privind exporturile de tehnologie avansată și cipuri, considerate „extrem de protejate”.

Mesajul său s-a încheiat cu un avertisment: „Arătați respect pentru America și companiile noastre extraordinare de tehnologie sau pregătiți-vă de consecințe!”.

Nu este prima dată când Trump folosește politica tarifară ca instrument de presiune. În iunie, el a anunțat suspendarea discuțiilor comerciale cu Canada după ce Ottawa a introdus o taxă digitală.

Guvernul canadian a renunțat rapid la măsură, chiar înainte de intrarea ei în vigoare, fapt pe care Casa Albă l-a prezentat drept o victorie.

În Statele Unite, atât republicanii, cât și democrații au exprimat îngrijorări cu privire la aceste taxe.

În 2023, președintele și vicepreședintele Comisiei de Finanțe din Senat au avertizat că proiectul canadian ar fi supus companiile americane inovatoare unei „discriminări arbitrare”.

Țările care aplică DST susțin însă că marile platforme globale, precum Amazon, Meta sau Alphabet, obțin profituri uriașe de pe piețele lor fără să contribuie proporțional la bugetele locale. Prin urmare, consideră taxele digitale o măsură de echitate fiscală.

Amenințarea cu tarife suplimentare și restricții tehnologice are potențialul de a escalada tensiunile comerciale dintre Statele Unite și un număr tot mai mare de parteneri economici.

În prezent, zeci de state au adoptat sau pregătesc astfel de impozite, ceea ce face ca disputa să aibă dimensiuni globale.

Specialiștii în comerț internațional avertizează că măsurile ar putea genera un lanț de reacții, de la represalii tarifare până la blocaje în negocierile multilaterale din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului.

De asemenea, limitarea exporturilor de cipuri americane, esențiale pentru industria digitală, ar putea afecta atât competitivitatea globală a companiilor din Silicon Valley, cât și stabilitatea lanțurilor de aprovizionare.

Pentru aliații tradiționali ai Washingtonului din Europa și Asia, decizia anunțată de Trump pune presiune pe negocierile bilaterale și pe acordurile fiscale internaționale promovate de OECD.

Dacă tarifele vor fi aplicate, economiile vizate ar putea suferi pierderi semnificative, dar și consumatorii americani ar resimți efecte indirecte prin creșterea prețurilor la bunurile importate.