Marele plan al lui Trump. Față în față cu liderul din Coreea de Nord, Kim Jong Un

Donald Trump, liderul de la Casa Albă, are de gând să discute față în față cu Kim Jong Un, dictatorul din Coreea de Nord. Președintele SUA nu a vorbit despre o dată exactă, ci despre un plan de viitor, conform Agerpres.

„Am o relaţie foarte bună cu Kim Jong Un” a declarat preşedintele SUA, cu puţin timp înainte de a-l primi la Casa Albă pe preşedintele sud-coreean Lee Jae-myung. Este vorba despre o întâlnire ce se va concentra, printre altele, pe strategia care trebuie adoptată și care vizează un mare punct sensibil: Coreea de Nord.

La fel cum a mai spus, și azi, liderul de la Casa Albă a adus în dicuție dorinţa de a relua dialogul cu Kim Jong Un. Și a precizat că se va întâlni cu liderul nord-coreean la un moment dat, conform sursei citate.

„De fapt, la un moment dat, îl voi întâlni. Aştept cu nerăbdare să îl întâlnesc. A fost foarte bun cu mine...Ne-am înţeles foarte bine”, a fost anunțul făcut de Trump.

Președintele a mai spus că, un moment vital pentru omenire s-a petrecut în anul 2016. Dacă Trump nu ar fi învins-o pe Hillary Clinton, și nu și-ar fi început primul mandat la Casa Albă, SUA ar fi declanșat un război apocaliptic împotriva Coreei de Nord. „Nu vom avea un război nuclear. Odată ce se va întâmpla asta, se va termina”, a spus liderul din SUA.

Surprinzător, el a mai afirmat că îl cunoaște pe dictatorul din Coreea de Nord mai bine decât oricine. Excepție făcând sora acestuia. Președintele Coreei de Nord, Lee Jae-myung, va ajunge la Washington pentru a încerca să obţină un acord privind problemele comerciale şi strategia de adoptat împotriva Coreei de Nord. Al cărei lider, Kim Jong Un, a supravegheat în weekendul trecut testele cu rachete de apărare aeriană, potrivit agenţiei oficiale de ştiri nord-coreene KCNA.