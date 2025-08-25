Social Cititul de plăcere în SUA a scăzut cu aproape 50% în ultimele două decenii







Un studiu realizat de Universitatea din Florida și University College London și publicat în revista iScience arată că cititul de plăcere în SUA a scăzut cu peste 40% în ultimii 20 de ani. „Nu vorbim despre o mică scădere, este un declin constant, de aproximativ 3% pe an. Este o tendință semnificativă și profund îngrijorătoare”, a declarat dr. Jill Sonke, directoare a inițiativelor de cercetare la UF Center for Arts in Medicine și co-directoare a EpiArts Lab.

Cercetarea s-a bazat pe datele a peste 236.000 de americani incluși în American Time Use Survey, între 2003 și 2023. Concluziile arată o schimbare culturală semnificativă: tot mai puțini oameni își rezervă timp pentru a citi de plăcere.

Scăderea nu a fost aceeași pentru toate categoriile sociale. Declinul este mai accentuat în rândul afro-americanilor decât al albilor, la persoanele cu venituri sau educație mai scăzută și în zonele rurale comparativ cu cele urbane, evidențiind diferențe tot mai mari în accesul la lectură.

Printre concluziile pozitive, cercetătorii menționează că timpul dedicat lecturii împreună cu copiii a rămas constant în ultimele două decenii. Totuși, această activitate este mult mai rară decât cititul de plăcere, notează Eurek Alert.

Lectura nu este doar o resursă educațională, ci și un sprijin pentru sănătatea mintală, empatie, creativitate și învățarea continuă. Cercetările EpiArts Lab au evidențiat legături clare între activitățile creative și starea de bine.

„Cititul a fost dintotdeauna o activitate cu impact mare și cu bariere reduse. Pierderea unui astfel de instrument simplu din trusa noastră de sănătate publică este o pierdere serioasă”, a declarat Sonke.

Cercetătorii nu au identificat cauze directe, însă menționează mai mulți factori: consumul tot mai mare de media, presiunile economice, diminuarea timpului liber și accesul inegal la cărți și biblioteci.

„Cultura digitală are un rol important. Dar există și probleme structurale: acces limitat la materiale de lectură, insecuritate economică și un declin general al timpului liber. Dacă ai două joburi sau trăiești într-o zonă rurală fără bibliotecă apropiată, lectura devine un lux”, a adăugat Sonke.