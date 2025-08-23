Economie Puterea de cumpărare a românilor, sub presiunea inflației







Inflația adusă de creșterea TVA-ul la 1 august a afectat semnificativ puterea de cumpărare a românilor, situând România pe ultimele locuri în Uniunea Europeană, potrivit NUMBEO.

Datele recente arată că, deși prețurile alimentelor în București sunt apropiate de cele din capitale precum Paris sau Roma, diferențele salariale fac ca viața de zi cu zi să fie mult mai dificilă pentru români. Economiștii avertizează că luna septembrie ar putea aduce o nouă creștere rapidă a costurilor.

Conform specialiștilor, inflația din România este influențată direct de majorarea TVA-ului, precum și de creșterea prețurilor internaționale la energie și alimente.

Guvernul Bolojan a adoptat această decizie pe 1 august, argumentând necesitatea suplinirii bugetului de stat, însă efectele resimțite de populație sunt semnificative.

Economiștii explică că inflația reprezintă creșterea generalizată a prețurilor, iar în acest context, valoarea reală a salariilor și pensiilor scade considerabil.

În București, prețul laptelui este de 1,53 euro/litru, apropiat de Paris (1,39 euro) sau Roma (1,51 euro), însă salariile medii nete în România sunt mult mai mici, de doar 1.173 euro, comparativ cu Berlin (3.089 euro) sau Paris (3.069 euro).

Prețurile produselor de bază din România se apropie de nivelul marilor capitale europene, dar veniturile rămân reduse.

Astfel, un kilogram de mere costă în București 1,19 euro, comparativ cu 3,03 euro în Paris sau 2,91 euro în Berlin.

În același timp, ouăle (12 bucăți) sunt 3,05 euro în capitala României, față de 4,57 euro în Paris.

Aceste diferențe de preț, combinate cu salarii reduse, afectează direct puterea de cumpărare. Chiriile, deși mai mici decât în alte capitale europene, rămân dificil de suportat pentru familiile cu venituri mici, iar pensionarii continuă să primească sume insuficiente pentru un trai decent.

Reacțiile cetățenilor și ale experților evidențiază tensiunea crescândă din societate și nevoia urgentă de măsuri de protecție socială.

Pe termen mediu, inflația din România riscă să afecteze stabilitatea economică și competitivitatea internațională a țării.

Experții avertizează că, dacă tendința actuală continuă, consumul intern va scădea, iar sărăcia va crește în multe regiuni. Comparativ cu alte țări europene, România se află într-o poziție vulnerabilă, în special din cauza diferențelor salariale mari.

În plan regional, această situație poate influența migrația forței de muncă și poate crește presiunea asupra sistemului social.

Totodată, inflația afectează perspectivele de investiții și planurile de dezvoltare, necesitând politici economice coerente și măsuri compensatorii pentru populație.