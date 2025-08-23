International UE trimite 4,05 miliarde de euro către Ucraina înainte de Ziua Independenței







Ucraina a primit un sprijin financiar de 4,05 miliarde de euro din partea Uniunii Europene, cu doar două zile înainte de a marca cea de-a 34-a aniversare a independenței, potrivit euromaidanpress.com

Anunțul a fost făcut pe 22 august de Comisia Europeană, care a subliniat că pachetul reprezintă un semnal puternic de solidaritate și de sprijin continuu pentru Kiev, atât în plan economic, cât și politic.

Pachetul de sprijin este împărțit în două tranșe majore: 3,05 miliarde de euro prin mecanismul Ukraine Facility și 1 miliard de euro sub formă de asistență macro-financiară excepțională. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că această contribuție demonstrează „angajamentul ferm” al Uniunii pentru viitorul european al Ucrainei.

„Pe măsură ce Ucraina se pregătește să-și sărbătorească independența, mesajul nostru este clar: solidaritatea europeană rămâne neclintită. Sprijinul financiar depășește 4 miliarde de euro și reflectă încrederea noastră în reziliența și suveranitatea Ucrainei”, a declarat von der Leyen. Ea a adăugat că un stat ucrainean puternic contribuie, implicit, la consolidarea Europei.

Acesta este al patrulea transfer regulat efectuat prin Ukraine Facility, însă suma a fost mai mică decât cea planificată inițial. Bruxelles-ul a diminuat pachetul cu peste un miliard de euro, motivând că nu toate reformele promise de Kiev au fost implementate la timp.

Chiar și cu această diminuare, Comisia Europeană a subliniat că plata marchează progrese tangibile în procesul de aderare a Ucrainei la UE. Un exemplu menționat este reforma legislativă adoptată de Rada Supremă la finalul lunii iulie, prin care a fost garantată independența Biroului Național Anticorupție și a Procuraturii Specializate Anticorupție.

„Menținerea autonomiei acestor instituții reprezintă fundamentul arhitecturii anticorupție a Ucrainei și este un element esențial pe calea sa europeană”, a transmis executivul comunitar. În paralel, Comisia a aprobat și a transferat cea de-a șaptea tranșă a asistenței macro-financiare excepționale, în valoare de 1 miliard de euro, sub formă de împrumuturi avantajoase.

Acest tip de sprijin este destinat acoperirii deficitului bugetar al Ucrainei și finanțării cheltuielilor urgente generate de războiul declanșat de Rusia. Bruxelles-ul insistă asupra faptului că fondurile trebuie folosite transparent, cu monitorizare strictă, pentru a răspunde atât nevoilor sociale, cât și angajamentelor de reformă.

Sprijinul financiar acordat Ucrainei are implicații multiple. Din punct de vedere economic, acesta contribuie la stabilizarea unei economii afectate de război și de pierderile masive în infrastructură. Politic, tranșa confirmă că Bruxelles-ul vede Kievul ca pe un partener viabil pe termen lung, dar condiționează sprijinul de reforme instituționale și anticorupție.

În plan regional, mesajul transmis de Uniunea Europeană are și o dimensiune geopolitică. Prin această alocare, UE dorește să contracareze agresiunea rusă și să arate că Ucraina nu este izolată, ci integrată într-un cadru de solidaritate europeană. Totodată, aceste gesturi de sprijin pregătesc terenul pentru viitoarele negocieri de aderare, unde criteriile de guvernanță și transparență rămân esențiale.