Economie Programul Rabla 2025 a fost publicat. Valoarea ecotichetului pentru electrice și hidrogen







Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a lansat în consultare publică Ghidul de finanțare pentru Programul Rabla Auto 2025, disponibil pe site-ul instituției. Documentul cuprinde modificările aduse prin Ordonanța de Urgență nr. 41/2025, care reglementează noi măsuri pentru investițiile finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență și din fonduri publice naționale.

În cadrul Programului "Rabla 2025", ecotichetul pentru autovehiculele electrice sau cu pilă de combustie pe bază de hidrogen va fi de 18.500 de lei.

Am înțeles că Rabla nu este doar despre schimbarea unei mașini vechi, ci rămâne un instrument important prin care cetățenii fac pași siguri către un aer mai curat. Ecotichetul pentru electrice a fost ajustat, dar această decizie permite ca, în condițiile bugetare actuale, să putem oferi unui număr cât mai mare de români șansa de a beneficia și în acest an de sprijin, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Ministrul a mai spus că se încearcă o trecere treptată spre mobilitate curată: „În paralel, încercăm să construim un cadru de finanțare mai stabil și durabil pe viitor prin acoperirea acestui program prin Fondul Social pentru Climă. Obiectivul rămâne același: mai puțină poluare și o tranziție treptată spre mobilitate curată în România".

Potrivit ministerului, cea mai importantă schimbare vizează valoarea ecotichetului pentru autovehiculele electrice sau cu pilă de combustie pe bază de hidrogen, care va fi de 18.500 de lei, sprijin acordat persoanelor fizice care doresc să își achiziționeze mașini nepoluante prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Pentru celelalte tipuri de autovehicule, ecotichetele rămân neschimbate:

-15.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

-12.000 lei pentru un autovehicul nou hibrid;

-10.000 lei pentru un autovehicul nou cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) sau pentru o motocic.