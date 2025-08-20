Economie Relansarea oficială a Programului Rabla. Schimbările majore și valoarea voucherelor







Programul Rabla va fi relansat, a anunțat, marți, Diana Buzăianu, ministrul Mediului. Noua sesiune va începe în luna septembrie, cu o alocare de 200 de milioane de lei, însă valoarea voucherelor va fi mai mică decât în edițiile anterioare.

„Într-un an cu constrângeri bugetare, am ales să finanţăm doar acele programe care aduc beneficii clare: mai puţină poluare în oraşe, mai puţine conflicte cu fauna sălbatică şi mai multă siguranţă pentru oameni”, a spus ministrul.

Programul Rabla va funcționa pe baza unui ghid actualizat, care va fi publicat până la sfârșitul săptămânii pentru consultare publică. Una dintre modificările importante este scăderea valorii voucherelor, măsură justificată de autorități prin contextul economic actual. De asemenea, o parte din schimbări includ eliminarea mașinilor diesel din program și lansarea unei aplicații digitale pentru simplificarea procesului de înscriere.

„Rabla rămâne un program de mediu, dar și un sprijin important pentru industria auto românească, contribuind la accelerarea tranziției către o mobilitate mai curată. România și-a îndeplinit deja obiectivul stabilit prin PNRR privind casarea a 250.000 de autoturisme poluante, iar în cei 20 de ani de implementare programul a dus la scoaterea din circulație a peste un milion de mașini vechi”, a mai declarat Dian Buzăianu

Ministrul a mai spus că, până la finalul anului, vor fi aprobate și alte proiecte.

Această ordonanţă nu închide definitiv programele Administrației Fondului de Mediu. Guvernul îşi păstrează opţiunea de a aproba, prin memorandum, şi alte proiecte până la finalul anului. Ne asigurăm astfel că fiecare leu din Fondul pentru Mediu este folosit eficient pentru proiecte realizabile într-un timp scurt, cu efecte directe şi vizibile pentru oameni şi pentru mediu.

Pe lângă Rabla, Ministerul Mediului urmează să prezinte lista actualizată a programelor AFM și calendarul relansării acestora. „Deciziile vor depinde de hotărârile guvernamentale și de disponibilitatea fondurilor, atât europene, cât și naționale”, mai declarat ministrul Mediului.