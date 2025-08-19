Economie Al doilea pachet de măsuri, adoptat de Guvern prin asumarea răspunderii







Executivul condus de Ilie Bolojan urmează să își asume răspunderea pentru al doilea pachet de reforme, care include modificări la companiile de stat, pensiile magistraților și noi taxe, a anunțat liderul PNL în ședința formațiunii. AUR critică cel de al doilea pachet de măsuri și anunță o moțiune de cenzură.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că săptămâna viitoare Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament pentru adoptarea celui de-al doilea pachet de măsuri economice și administrative. Procedura urmează să fie aceeași ca în cazul primului pachet, care a inclus majorarea TVA.

Măsurile vizează atât reforme structurale, cât și introducerea unor taxe suplimentare.

Printre cele mai importante prevederi se numără:

Reforma pensiilor magistraților

Reforma administrativă și în sănătate

Eliminarea unor facilități și privilegii din companiile de stat

Restrângerea beneficiilor membrilor Consiliilor de Administrație

Pe partea fiscală, Guvernul propune:

introducerea unei taxe de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro provenit din afara UE

creșterea plafonului maxim al bazei anuale de calcul pentru CASS , la 90 de salarii minime brute, pentru cei cu venituri independente

majorarea impozitului pe câștigurile de la bursă la 2% și 4% , în funcție de perioada de deținere a titlurilor

creșterea capitalului social minim pentru companii la 8.000 de lei

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a reacționat imediat și a anunțat că va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Petrișor Peiu, reprezentant al AUR, a cerut parlamentarilor din restul opoziției să semneze documentul. Dacă moțiunea nu va fi adoptată, opoziția mai are la dispoziție varianta sesizării Curții Constituționale.

La adoptarea primului set de măsuri, care a inclus creșterea TVA, AUR a depus deja o moțiune de cenzură. Aceasta a fost respinsă:

398 parlamentari au fost prezenți

doar 138 au votat (134 „pentru” și patru abțineri)

nu s-a atins pragul necesar de 233 de voturi pentru demiterea Guvernului

Dacă noul pachet de măsuri va trece de vot și de controlul constituțional, prevederile sale vor intra în vigoare. Executivul susține că aceste reforme sunt necesare pentru reducerea deficitului bugetar și pentru eficientizarea administrației publice.