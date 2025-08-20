Social Consumatorii vulnerabili pot solicita, online, tichetul electronic de energie. Cine poate beneficia







Consumatorii vulnerabili pot solicita, online, tichetul electronic de energie, începând de miercuri, în platforma electronică EPIDS, pe adresa epids.mmuncii.ro. Platforma a fost dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Persoanele care nu au acces la internet pot depune cererile în scris la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale, începând din data de 28 august 2025.

Persoanele vulnerabile beneficiază de un sprijin financiar dedicat pentru acoperirea costurilor la energia electrică. Tichetul are o valoare lunară de 50 de lei și poate fi utilizat exclusiv pentru plata facturilor la electricitate, până la data de 31 martie 2026. Acesta este nominal și nu poate fi transferat sau înstrăinat.

Potrivit ministrului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, acordarea acestor tichete reflectă angajamentul guvernamental față de categoriile sociale vulnerabile. Ministrul a mai subliniat că protecția persoanelor cu venituri reduse reprezintă o prioritate constantă în cadrul politicilor promovate de coaliția de guvernare.

Persoanele vulnerabile din România pot beneficia de sprijin financiar pentru plata facturilor la energie, în anumite condiții de eligibilitate. Astfel, pot accesa acest ajutor:

persoanele singure cu un venit net lunar de cel mult 1.940 de lei;

familiile în care venitul net lunar pe membru nu depășește 1.784 de lei.

Persoanele care primesc deja venitul minim de incluziune sunt înscrise automat în sistem, fără a fi necesară depunerea unei cereri suplimentare. Pentru ceilalți beneficiari, este obligatorie depunerea unei cereri unice. Aceasta se face exclusiv prin intermediul platformei EPIDS, iar termenul-limită pentru solicitările aferente lunilor iulie și august 2025 este 27 septembrie 2025.

Ajutorul nu este acordat în numerar și nici nu se transferă în conturi bancare. Sprijinul financiar se acordă pentru un singur loc de consum, indiferent dacă solicitantul este sau nu titularul contractului de furnizare a energiei.

Plata facturilor se efectuează direct la oficiile poștale, unde este necesară prezentarea facturii și a unui document de identitate valabil. Valabilitatea tichetului de energie este de 12 luni de la data ultimei încărcări, iar sumele disponibile pot fi utilizate până la data de 31 martie 2026.

În situația în care intervin modificări privind adresa de domiciliu sau componența familiei, beneficiarii trebuie să actualizeze informațiile printr-o nouă cerere, depusă în aplicația EPIDS, la primăria de domiciliu sau la oficiile poștale.

Pentru clarificări sau informații suplimentare, cetățenii pot contacta Call-centerul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială la numărul 021.93.09 sau pot trimite un e-mail la adresa sprijinenergie@mmanpis.ro, potrivit comunicatului emis de mmuncii.ro.