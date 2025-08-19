International Companiile de mașini electrice din China investesc tot mai mult în fabricile din străinătate







Companiile de automobile electrice din China își intensifică investițiile în fabrici din străinătate, în încercarea de a câștiga teren în fața concurenților globali, precum Tesla. Pentru prima dată din 2014, lanțul de aprovizionare al industriei auto electrice a direcționat în 2024 mai multe fonduri către proiecte externe decât către cele interne, potrivit raportului publicat de Rhodium Group.

Aproximativ 74% din investiții se îndreaptă către fabrici de baterii, însă și construcția de uzine de asamblare în străinătate avansează rapid.

Decizia vine în contextul competiției intense de pe piața internă chineză și al tarifelor mai mari la export, iar fabricile deschise în piețele-țintă pot atrage sprijinul guvernelor locale pentru extinderea companiilor chineze.

Investițiile interne au scăzut în 2024, ajungând la 15 miliarde de dolari, față de 41 de miliarde în 2023 și peste 90 de miliarde în 2022. În același timp, investițiile externe, deși mai mici ca volum total, au depășit pentru prima dată nivelul investițiior interne.

„Am înregistrat o activitate mai intensă decât de obicei din partea producătorilor de componente pentru vehicule electrice, cu opt tranzacții care au depășit 100 de milioane de dolari”, se arată în raprot.

Printre proiectele recente se află prima fabrică din Brazilia a companiei Great Wall Motor, inaugurată vineri, precum și uzina BYD, care a început producția în aceeași țară în luna iulie. De asemenea, furnizorul de baterii Envision a lansat în iunie producția la prima sa fabrică din Franța.

În 2025, BYD a vândut deja peste 545.000 de vehicule electrice pe piețele externe, depășind cu mult volumul înregistrat pe tot parcursul anului 2024.

Cu toate acestea, doar 25% dintre planurile de investiții anunțate de industria chineză auto electrică în străinătate au fost finalizate, comparativ cu 45% pe plan intern, iar multe proiecte externe ar putea fi anulate.

În plus, companiile chineze trebuie să gestioneze şi reticenţele Beijingului legate de scurgerile de tehnologie și de pierderea locurilor de muncă interne, aspecte care ar putea aduce noi restricții asupra investițiilor externe.