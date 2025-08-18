Economie China vrea să intre în Europa prin România. Se pregătește o fabrică







Gigantul auto chinez, Great Wall Motor (GWM) întenționează să își creeze o unitate de producție în România. Ar fi prima astfel de facilitate dezvoltată în Europa de una din marile companii chineze de automobile, relatează Profit.ro.

Firma locală a fost deja înființată în Timișoara, prin intermediul filialei GWM Netherland Investment Holding. La aceeași adresă figurează și sediul unității de producție a ELBA. Este compania românească specializată în sisteme de iluminat, inclusiv pentru autovehicule.

Noua societate se numește Mind Automobile Part România. Firma are ca obiect principal de activitate „Fabricarea de echipamente electrice de iluminat”, având administrator un cetățean chinez. Demersurile chinezilor pentru deschiderea noii societăți poate fi un semn că intențiile GWM pentru Europa trec de la comerțul de vehicule, la producție.

Scopul principal al înființării companiei locale ar fi colaborarea cu Elba. Producătorul român furnizează partenerilor din industria auto faruri și alte corpuri de iluminat.

Compania Elba a semnat un contract de colaborare cu grupul chinez Mind, în luna februarie. Părțile consideră acordul ca fiind „prima etapă în dezvoltarea relațiilor comerciale dintre cele două companii”.

Elba mai spune că „acest parteneriat presupune furnizarea de componente pentru iluminatul auto de către ELBA, care vor fi utilizate în proiectele dezvoltate de MIND”.

Cel mai probabil, Elba va produce componente pentru sisteme de iluminat, pe care chinezii le vor integra în sistemele folosite la vehiculele proprii. Cel mai probabil, în unitatea care se va constitui chiar în fabrica Elba din Timișoara. „Parteneriatul se bazează pe colaborarea dintre ELBA și MIND în domeniul tehnologiei, dezvoltării de proiecte și fabricării pentru industria auto OEM”, mai spun cei de la Elba, citați de Profit.ro.

Noul SRL care va reprezenta Mind în Timișoara a fost creat cu un capital social de 11,2 milioane de lei (peste 2 milioane de euro).

GWM nu a dezvăluit, până acum, un plan concret pentru construirea unei fabrici de automobile în Europa. Această posibilitate a fost vehiculată în câteva declarații ale companiei. CEO-ul diviziei pentru Europa al GWM afirma, în 2023, că este analizată oportunitatea unei fabrici de autovehicule atât în Germania, cât și în Ungaria sau Cehia.

Vânzările din acest an ale celor două mărci GWM - ORA și WEY-, s-au limitat la puțin peste 2.000 de vehicule, în Europa.

GWM și-a schimbat strategia privind Europa, anul trecut. Gigantul auto a închis unitatea care coordona activitatea europeană, din Munchen.

Chinezii au motivat decizia, sunînd că toată activitatea de coordonare pentru piețele externe a fost preluată Great Wall International Trade Company Limited. GWM a subliniat însă că „Europa rămâne o piață prioritară de dezvoltare”.

„Toate activitățile pentru implementarea strategiei de afaceri a GWM în Europa (...), precum și studiile privind oportunitățile de localizare, prin stabilirea de producții în Europa, vor fi preluate de compania nou creată”, preciza GWM. Deci, chinezii de la GWM nu exclud construirea unei fabrici de automobile în Europa, posibil în România.