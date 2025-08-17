Social

UE pregătește interzicerea motoarelor clasice. Un gigant auto ripostează dur

UE pregătește interzicerea motoarelor clasice. Un gigant auto ripostează durMașini. Sursa foto: arhiva EVZ
UE pregătește interzicerea motoarelor clasice. Directorul executiv al Mercedes-Benz, Ola Källenius, a lansat un avertisment ferm privind strategia Uniunii Europene de a interzice, începând cu 2035, vânzarea de autoturisme și vehicule utilitare ușoare echipate cu motoare care emit dioxid de carbon.

Potrivit acestuia, o astfel de măsură, aplicată fără ajustări, ar putea destabiliza piața auto europeană.

Planul european, adoptat în 2023 de Parlamentul European, prevede o reducere treptată a flotei de vehicule cu motoare pe benzină și motorină, până la eliminarea completă a acestora din oferta de mașini noi.

Pompă de benzină

Pompă de benzină. Sursa foto: Pixabay

Oficialii UE susțin că măsura este esențială pentru atingerea obiectivului de neutralitate climatică până în 2050, însă în industrie cresc vocile critice, pe fondul încetinirii vânzărilor de automobile electrice.

Într-un interviu acordat publicației germane Handelsblatt, Källenius a cerut „o trezire la realitate” înaintea revizuirii oficiale a țintei, programată pentru a doua jumătate a anului 2025.

Un gigant auto se revoltă

În calitate de președinte al Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), el a avertizat că o interdicție bruscă ar putea stimula cumpărarea accelerată de vehicule cu motoare termice înainte de termenul-limită, ceea ce ar submina chiar obiectivul de reducere a emisiilor.

Liderul Mercedes-Benz a pledat pentru o abordare mai flexibilă, care să includă stimulente fiscale și tarife reduse la stațiile de încărcare, pentru a accelera adoptarea mașinilor electrice.

De asemenea, a subliniat că tranziția ar trebui să fie „neutră din punct de vedere tehnologic”, lăsând loc și altor soluții, precum hidrogenul sau carburanții sintetici, pentru a evita efecte negative asupra economiei.

UE

UE. Sursa foto: Pixabay

Potrivit legislației europene actuale, toate mașinile și camionetele noi vândute după 2035 trebuie să aibă emisii zero. Vehiculele cu motoare pe benzină și motorină aflate deja în circulație vor putea fi folosite și după această dată, iar piața second-hand pentru acestea va rămâne funcțională. Totuși, costurile de întreținere, combustibil și asigurare ar putea crește în timp.

Extinderea pieței de mașini electrice

Comisia Europeană mizează în principal pe extinderea pieței de mașini electrice pe baterie, considerându-le cea mai rentabilă soluție pe termen lung. Alte tehnologii, precum hidrogenul sau e-combustibilii, sunt privite ca opțiuni pentru transportul greu sau pentru domenii în care bateriile nu sunt practice.

Oficialii europeni susțin că, odată cu creșterea concurenței și a producției, prețurile vehiculelor electrice noi vor scădea, iar oferta pe piața second-hand se va diversifica.

