Social Statul vrea taxe mai mari pentru mașinile vechi. Cum se calculează noul impozit auto







Începând cu anul 2026, proprietarii de autoturisme mai vechi de 15 ani, în special cele cu norme de poluare Euro 4, Euro 3 sau inferioare, ar putea fi nevoiți să achite impozite auto semnificativ mai mari.

Guvernul analizează o modificare a sistemului de taxare auto, care ar introduce un nou criteriu de calcul: nivelul de emisii al vehiculului. Potrivit principiului „poluatorul plătește”, această măsură ar însemna dublarea sau chiar triplarea taxelor actuale pentru mașinile care poluează mai mult.

Autoritățile române iau în calcul această schimbare la presiunea Comisiei Europene, care solicită României să adopte politici mai stricte privind protejarea mediului și reducerea deficitului bugetar.

În prezent, impozitul auto este calculat simplu: 10 lei pentru fiecare 200 cm³ din capacitatea cilindrică a motorului. Astfel, pentru o mașină cu motor între 1.400 și 1.600 cm³, impozitul anual este de aproximativ 80 de lei. Dacă noul criteriu al normei de poluare va fi introdus, același autoturism, dar cu o normă Euro 3, ar putea ajunge să fie taxat cu peste 130 de lei anual.

Cu cât mașina este mai veche și mai poluantă, cu atât impozitul va crește mai mult. Scopul acestei ajustări este descurajarea utilizării vehiculelor care contribuie masiv la poluarea aerului și stimularea înnoirii parcului auto național.

Conform datelor oficiale, România are în circulație aproximativ 9 milioane de autoturisme, dintre care aproape o treime peste 3 milioane au normă de poluare Euro 4 și o vechime de până la 19 ani. Acestea vor fi cele mai afectate de modificarea sistemului de impozitare.

În ciuda programelor guvernamentale de tip Rabla, multe dintre aceste vehicule rămân în uz din cauza prețurilor reduse de achiziție și a lipsei unor alternative accesibile. Dacă schimbarea va fi implementată, proprietarii vor fi forțați fie să plătească mai mult, fie să renunțe la mașinile vechi. Măsura ar putea avea un impact major, atât din punct de vedere ecologic, cât și economic, potrivit digi24.