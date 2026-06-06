Elita Rusiei, zboruri cu avioane de lux care sfidează sancțiunile

La mai bine de patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, sancțiunile occidentale impuse Rusiei nu au reușit să oprească accesul elitei apropiate de Kremlin la avioane private de lux fabricate în Occident, scrie WSJ.

O analiză bazată pe documente din industria aviației, date comerciale și informații privind zborurile arată că mai mulți oligarhi și oficiali ruși sancționați continuă să utilizeze aeronave de zeci de milioane de dolari prin intermediul unor rețele complexe de companii și intermediari.

Printre beneficiarii acestor servicii se numără Serghei Cemezov, directorul gigantului rus de apărare Rostec și unul dintre cei mai vechi aliați ai președintelui Vladimir Putin. Potrivit datelor analizate, Cemezov folosește un avion Bombardier Global 7500, evaluat la aproximativ 75 de milioane de dolari, pentru deplasări frecvente către Emiratele Arabe Unite, Turcia și Asia de Sud-Est.

De asemenea, Arkadi Rotenberg, vechi prieten al lui Putin și unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din Rusia, utilizează două aeronave Bombardier Global, în timp ce miliardarul Igor Kesaev, sancționat de SUA și Uniunea Europeană pentru legăturile sale cu industria de armament rusă, a importat un Bombardier Global Express XRS în 2023.

Potrivit experților din domeniu, oligarhii ruși și-au modificat semnificativ rutele și destinațiile după invazia Ucrainei. Dacă înainte călătoreau frecvent către Londra, Riviera Franceză sau stațiunile alpine din Elveția, acum preferă destinații precum Dubai, Azerbaidjan, Turcia sau alte state care nu aplică sancțiuni împotriva Rusiei.

Documentele arată că numeroase aeronave sunt cumpărate prin intermediul unor companii europene sau brokeri specializați, apoi sunt reînmatriculate în jurisdicții precum Emiratele Arabe Unite, Oman, Kazahstan sau Africa de Sud înainte de a ajunge în Rusia. Acest mecanism permite evitarea restricțiilor impuse de Occident și menținerea accesului la aeronave de ultimă generație.

Experții în sancțiuni avertizează că unele dintre aceste transferuri ar putea încălca atât embargourile privind exporturile către Rusia, cât și măsurile individuale impuse unor persoane apropiate Kremlinului. Cu toate acestea, aplicarea sancțiunilor rămâne dificilă, iar monitorizarea tranzacțiilor prin intermediari este adesea complicată.

Analiști citați în investigație susțin că, în ultimii ani, aplicarea sancțiunilor împotriva Rusiei a pierdut din intensitate, ceea ce a permis Moscovei și cercurilor apropiate puterii să găsească mai ușor modalități de a continua importurile de bunuri occidentale și de a-și păstra stilul de viață internațional, în ciuda restricțiilor oficiale.