Executivul a făcut joi un pas decisiv în direcția digitalizării și simplificării procedurilor administrative prin lansarea portalului WorkinRomania.gov.ro. Noua platformă digitală este destinată exclusiv angajatorilor români și agențiilor de recrutare sau plasare a forței de muncă din străinătate. Proiectul centralizează într-un singur punct virtual toate demersurile necesare pentru ca cetățenii din țări terțe să poată lucra legal în România, reducând considerabil birocrația și timpul de așteptare.

În cadrul aceleiași ședințe de joi, Guvernul a adoptat și o Hotărâre care reglementează categoriile de date procesate, măsurile tehnice de securitate cibernetică și modul în care diferitele instituții publice vor fi interconectate cu noul portal, după cum se specifică într-un comunicat transmis de Ministerul Afacerilor Interne.

Sistemul electronic a fost creat de experții IT din cadrul Hub-ului de servicii al Ministerului Afacerilor Interne, fiind aliniat la cerințele OUG nr. 32/2026 privind condițiile de încadrare în muncă a străinilor. Această inițiativă reprezintă una dintre cele mai ample reforme de digitalizare derulate în ultimii ani în domeniul gestionării migrației pentru muncă.

Noul instrument online satisface nevoile companiilor locale aflate în criză de personal, dar și exigențele autorităților de a monitoriza fluxul de lucrători străini într-un cadru securizat, transparent și eficient.

În etapa inițială de funcționare, portalul permite desfășurarea complet online a proceselor de înregistrare și autorizare a angajatorilor, precum și autorizarea ori prelungirea activității agențiilor de plasare. Tot prin intermediul contului digital se pot încărca dosarele electronice cu documente justificative, se trimit notificările administrative și se primesc răspunsurile oficiale.

De asemenea, companiile pot desemna împuterniciți care să gestioneze solicitările în numele lor, sistemul asigurând trasabilitatea completă a acțiunilor prin folosirea semnăturii electronice calificate.

Autoritățile au planuri de extindere a funcționalităților sistemului informatic pentru a acoperi întregul traseu al unui angajat străin în România.

„În etapele următoare, aceeaşi platformă va susţine şi fluxurile electronice privind cererile unice pentru acordarea vizelor de lungă şedere pentru angajare în muncă şi pentru prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă, precum şi alte servicii digitale prevăzute de legislaţia în domeniu”, arată sursa citată.

Prin conectarea directă a bazelor de date administrative, noul portal elimină necesitatea depunerii repetate a aceluiași dosar la instituții diferite. Verificările se fac automat între autorități, iar timpul total de soluționare scade semnificativ.

Fiecare utilizator are acces permanent la dosarul său virtual, primește alerte automate când sunt necesare completări și poate urmări în timp real progresul fiecărei solicitări depuse. În plus, transparentizarea procesului contribuie la combaterea muncii la negru și la protecția drepturilor lucrătorilor străini.

Platforma este administrată din punct de vedere tehnic de Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației din cadrul MAI. Din punct de vedere operațional, responsabilitățile sunt împărțite între principalele instituții ale statului.

Inspectoratul General pentru Imigrări gestionează procedurile legate de dreptul de ședere în scop de muncă, analizează solicitările specifice și emite documentele oficiale.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă se ocupă de modulul privind autorizarea angajatorilor și a agențiilor de plasare, configurând fluxurile de lucru interne.

Ministerul Afacerilor Externe participă prin platforma eViza la acordarea vizelor de lungă ședere, iar Agenția Națională de Administrare Fiscală asigură verificările financiare ale companiilor solicitante.

Ministerul Educației și Cercetării, prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, validează studiile și calificările profesionale ale muncitorilor străini.

Sistemul este conectat și cu Registrul Comerțului, cu platforma REGES-ONLINE a Inspecției Muncii, precum și cu alte baze de date publice relevante.

Noua interfață este concepută pentru a fi ușor de navigat și oferă toate ghidurile necesare pentru crearea contului, depunerea actelor și utilizarea serviciilor, informațiile fiind disponibile și în limba engleză.

Pentru a sprijini utilizatorii, portalul include un modul de chat bazat pe inteligență artificială, disponibil atât în format text, cât și vocal. Acesta oferă îndrumare pas cu pas în limba română și în limbi de circulație internațională pentru rezolvarea oricăror neclarități.