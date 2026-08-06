Update: 20.05: Universitatea Craiova a remizat pe terenul finlandezilor de la KuPS, scor 1-1. Oltenii au deschis scorul în prima repriză prin Baiaram (39), gazdele au punctat în actul secund, datorită lui Moreno (82). În final, meciul a fost întrerupt 5 minute, pentru gă jucătorului celor de la KuPS, Calvin Kabuye, i s-a făcut rău și a fost dus de urgență la spital cu salvare. Reuturul este programat săptămâna viitoare, 13 august, de la ora 20.00, pe Ion Oblemenco.

Universitatea Craiova dispută prima manșă a turului al treilea preliminar din Europa League pe terenul formației KuPS Kuopio. Confruntarea este programată astăzi, cu startul la ora 18:00, și va fi transmisă în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Calificarea în faza următoare se va decide în manșa secundă, care va avea loc în data de 13 august, începând cu ora 20:00, pe arena Ion Oblemenco din Craiova. Echipa care va ieși victorioasă din această dublă manșă se va duela în play-off-ul competiției cu echipa învinsă din confruntarea dintre Ararat Armenia și NK Celje.

Deplasarea oltenilor în Finlanda vine cu provocări speciale legate de infrastructură și vreme. Partida se va desfășura pe o suprafață de joc alcătuită integral din gazon artificial. De asemenea, meteorologii prevăd precipitații la ora meciului și o temperatură care nu va depăși 19 grade Celsius. Pentru a se adapta la aceste condiții speciale de joc, delegația Craiovei a sosit în Finlanda încă de marți.

Adversara echipei române, Kuopion Palloseura, este campioana ultimelor două sezoane în Finlanda. În actuala ediție de campionat, KuPS se află într-o formă de invidiat, înregistrând un singur eșec pe parcursul celor 18 runde disputate. Printre jucătorii cunoscuți din lotul formației galben-negre se numără și Tommi Jyry, fost mijlocaș care a evoluat în fotbalul românesc pentru Petrolul Ploiești.

Tehnicianul gazdelor mizează pe un joc ofensiv și agresiv încă din primele minute ale întâlnirii:

„Craiova este o echipă de foarte bună calitate. Trebuie să dăm tot ce avem mai bun, pentru că ne-am pregătit cu ideea că avem nevoie de o evoluție foarte bună, și să atacăm curajos meciul încă de la început. Scopul nostru este să preluăm conducerea chiar din primul meci. Trebuie să fim capabili să punem presiune pe adversar și să fim agresivi în momentele potrivite”, a spus Miika Nuutinen, antrenor la KuPS.

De cealaltă parte, antrenorul Universității Craiova a evidențiat adaptarea la terenul sintetic și calitatea adversarului:

„Ne aşteaptă un meci dificil. KuPS vine din Champions League, la fel ca noi. Este un adversar foarte puternic, în special în meciurile de acasă, însă noi ştim foarte bine ce avem de făcut. Pentru noi, este o provocare să jucăm pe acest teren artificial, e total diferit faţă de cum suntem noi obişnuiţi. Adversarului îi place să aibă posesia, este bun la fazele fixe şi construiește bine jocul”, a afirmat Filipe Coelho, tehnicianul oltenilor

KuPS (4-2-3-1): Kreidl - Puukko, Magassa, K. Adams, C. Antwi - Gasc, Touray - Jyry, Pennaner, Armah - J. Moreno; Rezerve: Riihimaki, Silen - Hamalainen, Heinonen, Heiskanen, Jorginho, Kabuye, Kujasalo, Lotjonen, Luyeye-Lutumba, Parzyszek, Savolainen; Absenți: Pasanen, Voutilainen (accidentați); Antrenor: Miika Nuutinen.

Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu - Stevanovic, Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu - D. Matei, Nsimba, Baiaram; Rezerve: R. Sava, A. Maxim - Romanchuk, T. Băluță, Băsceanu, A. Crețu, Elisor, Etim, H. Tavares, D. Muntean, M. Rădulescu, Teles, Al Hamlawi; Absenți: Isenko (accidentat), Badelj (transferat); Antrenor: Filipe Coelho.

Confruntarea se va desfășura pe stadionul Kuopion Keskuskentta din Kuopio. Meciul va fi arbitrat de o brigadă din Cehia, avându-l la centru pe Ondrej Berka, asistat de Matej Vlcek și Kamil Hajek. În camera VAR se va afla portughezul Andre Narciso, ajutat de asistentul VAR Karel Roucek din Cehia.