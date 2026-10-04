Oltenii savanți care au schimbat cursul istoriei științei

Oltenii sunt cunoscuți în general pentru inventivitate și pentru capacitatea de a se adapta oriunde se duc. Este și cazul a două mari personalități din Oltenia, născute într-o zi de 4 octombrie. Oltenii Gheorghe Țițeica și Gogu Constantinescu rămân emblematici printre cei care au influențat fundamental școala și știința românească.

Între oltenii care au influențat decisiv studiul matematicii, îl regăsim pe Gheorghe Țițeica. El s-a născut la 4 octombrie 1873, la Turnu Severin, în Mehedinți. A urmat cursurile primare la Turnu Severin. După aceea, a urmat liceul la Craiova. A susținut examenul de Bacalaureat la 1 septembrie 1892.

La fel ca oltenii cu apetență pentru matematică aplicată, Gheorghe Țițeica s-a îndreptat spre București. A studiat atât la Școala Normală Superioară, cât și la Universitatea din București, la Facultatea de Științe. A studiat cu Spiru Haret și a susținut Licența în 1895. S-a specializat la Paris, la Ecole Normale Superieure. Din 1896, a predat la un liceu din Galați. La 1900, a devenit profesor de geometrie și trigonometrie la actuala Politehnica din București.

La 15 martie 1913, a devenit membru al Academiei Române. A fost specializat în Geometrie diferențială. A decedat la București, la 5 februarie 1939.

Oltenii au motive să se mândrească, de asemenea, cu un alt mare inginer și inventator. Este vorba de Gogu Constantinescu. S-a născut la Craiova, la 4 octombrie 1881. A studiat la actualul Colegiu Carol I din Craiova. La fel ca oltenii înzestrați intelectual, a ales să studieze la București. A absolvit Școala de Poduri și Șosele în 1904.

A reușit să facă un lucru pe care oltenii îl fac de obicei. A ales să plece din România în 1910. Este perioada în care, la Paris, se remarca alt oltean celebru, Henri Coandă. La Londra, până în 1913, a brevetat 18 invenții. A pus bazele teoriei sonicității. Au urmat 317 brevete de invenții. S-a calculat că obținea un brevet o dată la 2 luni, în medie. I se atribuie invenția prin care de pe avion, se putea trage cu mitraliera printre palele elicei avionului, el reușind să coreleze tragerea proiectilelor în raport cu rotația elicei, încât gloanțele să nu ricoșeze înspre pilot. Aceasta a permis supremația aeriană britanică în fața aviației germane. A inventat și cutia automată pentru automobile. A decedat la 11 decembrie 1965, la Cuniston Marea Britanie.

Oltenii pe care i-am amintit astăzi au beneficiat de o posteritate diferită. Gheorghe Țițeica a început să dea numele unor instituții de învățământ, premii, concursuri. O unitate de învățământ din Drobteta Turnu Severin îi poartă numele.

Inventatorul Gogu Constantinescu a fost mai puțin menționat în România, în perioada comunistă. Abia în 2006, Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică. Din 2025, Aeroportul Internațional Craiova se numește „George Constantinescu”.