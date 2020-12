Şi-a făcut studiile primare şi pe cele secundare la Craiova (1887-1899), apoi a absolvit Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele din Bucureşti, ca şef de promoţie (1904).

În 1910 a plecat în Marea Britanie, unde a început să experimenteze o serie de invenţii, iar în 1913 s-a aflat în SUA.

În perioada 1914-1918 a fost consilier al Amiralităţii Britanice, obţinând cetăţenia britanică.

Revenit în ţară în anul 1919, a conferenţiat la Academia Română despre sonicitate şi a fondat societatea Sonica.

Considerat unul dintre marii inventatori ai lumii, are o operă ştiinţifică impresionantă, concretizată în peste 120 de brevete de invenţii (publicate în patru volume de Patent Office din Marea Britanie) şi în numeroase lucrări şi studii apărute în prestigioase reviste ştiinţifice: Studiu asupra betonului armat (1904), Oscilarea vagoanelor în timpul mersului (1905), Elemente de teoria şi aplicaţiunile cimentului armat (1906) ş.a.

Majoritatea brevetelor sale de invenţie sunt aplicaţii industriale ale noii ştiinţe pe care a descoperit-o şi a fundamentat-o, anume sonicitatea (Theory of Sonics, a Treatise on Transmission of Power by Vibrations, 1918; Sonicitatea, 1919; Ştiinţa sonică, 1921; Les ondes soniques. Leurs diverses applications mécaniques, 1927; Sonics, 1959).

A elaborat o teorie a betonului armat şi a executat construcţii remarcabile din acest material.

