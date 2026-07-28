Evenimentul care a schimbat pentru câteva secole harta Europei Centrale s-a petrecut într-o zi de 29 august 1526. Era Ziua Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Belgradul rezistase în 1456. Mahomed, cuceritorul Bizanțului nu a reușit să cucerească Principatele Moldova și Țara Românească. La moartea lui, în 1481, a fost urmat de Baiazid al II-lea până în 1512 și de Selim I până în 1520. Acesta va domni până în 1566.

Înainte de fondarea Banatului Severinului, exista pe malul stâng al Dunării, în apropierea ruinelor romane ale orașului Drobeta ( pe Câmpul lui Sever) o cetate construită undeva în secolul XI în timpul regelui maghiar Ladislau I „cel Sfânt” (1077-1095). El dorea să oprească incursiunile pecenegilor, uzilor și cumanilor. Va fi numită Cetatea Severinului.

Banatul de Severin, construit în jurul citadelei Severinului (Turnul lui Sever) de formă dreptunghiulară regulată, cu două ziduri de incintă și turn de piatră are o istorie tumultoasă. Înființat în 1233, în timpul regelui maghiar Andrei al II-lea, va fi succesiv sub stăpânirea Regatului Ungariei și a Țării Românești. La început, cetatea Severinului a fost controlată de cavalerii teutoni. Basarab I, Vladisav Vlaicu, Mircea cel Bătrân controlează Banatul de Severin. Tătarii în 1241 și otomanii la 1406 au avut și ei incursiuni puternice care au afectat zona.

În 1521, Suleiman Magnificul va cuceri Belgradul și trupele otomane vor avea calea deschisă spre Europa Centrală. Radu de la Afumați în Țara Românească și Petru Rareș în Moldova încearcă să i se opună și parțial reușesc. Radu moare ucis de boierii săi iar Petru Rareș, alungat din prima domnie, revine în a doua domnie cu acordul lui Suleyman Magnificul. Așadar, din 1521, până în 1526. Regatul Ungariei are un dușman redutabil la sud, pe Dunăre, Imperiul Otoman.

Evenimentul care a marcat geopolitica Europei Centrale a fost Bătălia de la Mohacs. Pe tronul Regatului Ungariei, era Ludovic al II-lea un rege de 20 de ani. El nu putea aduna mai mult de 25-30 000 soldați. Suleiman venea cu 50-60 000 soldați. Tânărul rege a crezut că îi va putea opri în câmpia mlăștinoasă de lângă Mohacs dar nu a reușit, el însuși căzând în luptă.

Regatul Ungariei dispărea din istorie până la decizia cancelarului german Bismarck de după victoria prusiană de la Koniggratz (Sadowa, în Cehia de azi) din data de 3 1866, de a se crea Imperiul Austro-Ungariei (prin dualismul statelor austriac și maghiar pentru a se evita exacerbarea spiritului de frondă maghiar al lui Andrassy Gyula), cu Viena, sediu de imperiu și Budapesta, sediu de regat apostolic.

Suleiman a adus Transilvania ca principat vasal otomanilor după bătălia de la Mohacs din 1526, sprijinind domnia lui Ioan Zapolya în Ardeal. Deși a păstrat sistemul stărilor privilegiate în Ardeal, dezavantajând românii, Suleiman a adus practic laolaltă ca vasale cele trei Principate. Tot el a transformat Banatul și Ungaria centrală în vilayet otoman.

Ungaria vestică a fost preluată de Casa de Habsburg. Situația Transilvaniei și a Banatului s-au păstrat pe această linie geopolitică până la ocuparea Transilvaniei de habsburgi la 1699 și a Banatului tot de către Habsburgi la 1718.

Evenimentul de la Mohacs a impus distrugerea Cetății Severinului din ordinul lui Suleiman Magnificul. Locuitorii s-au mutat mult mai la vest, la Cerneți, localitate al cărei nume provine de la slavonul „cerno”, negru, ilustrând doliul și durerea pustiirii cetății. Județul Mehedinți va avea aici reședința până după 1833, când se va fonda orașul modern Turnu Severin, în noi condiții istorice, economice și geopolitice.

Cetatea Turnu Severin avea așadar, formă dreptunghiulară, regulată, 2 ziduri de incintă, o curtină, două tururi la nord-est dintre care și turnul principal numit Turnul lui Sever. Pe latura de est mai erau două turnuri. Un turn era la sud-est. La est și la vest mai erau două curtine. Mai exista și un turn și pe latura de sud. Mai erau o capelă, un depozit de cereale, o fântână și o platformă, unde aveau loc gruparea garnizoanei militare, evenimente militare, religioase, festive.

Căderea Regatului Ungariei la 1526 a atras după sine, evident și demolarea Cetății Severinului. Au fost, fără îndoială, cele mai importante evenimente geopolitice ale finalului verii de acum 500 de ani.