Suleyman Magnificul și Țările Române. Cel mai cunoscut sultan otoman a avut o idee originală privind Principatele Române

Despre Suleyman Magnificul se știe că a fost un om al timpului său dar și un spirit renascentist. A intuit că trebuia să înțeleagă lumea în care trăia și a încercat să cucerească Apusul. A cucerit Ungaria în 1526, devenită Vilayet în 1541, a încercat să asedieze Viena în 1529. L-a înfrânt pe Petru Rareș. Aproape că a cucerit Moldova, dar paradoxal nu a transformat-o în vilayiet otoman.

Suleyman Magnificul a încercat să-l impună în Ardeal pe Aloisio Gritti, un venețian. Acesta nutrea ca el și fiii săi să domnească în cele trei Principate. Dacă Petru Rareș, l-a eliminat pe Gritti, Radu de la Afumați la lichidat pe Mehmed, beiul de Nikopole, favorit al lui Suleyman.

În cele din urmă, deși l-a alungat de pe tron, Suleyman l-a pus pe tronul Moldovei tot pe Petru Rareș pentru a doua domnie.

Suleyman Magnificul este fără îndoială cel mai performant sultan otoman. El este cel care a ajuns cel mai departe spre Vest, cucerind Ungaria. Principatele au fost cumva alăturate într-o singură viziune, după licbidarea Ungariei ca stat.

