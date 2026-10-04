Naționala Croației a suferit o înfrângere drastică pe teren propriu în fața Angliei, fiind zdrobită cu scorul de 0-7 în runda a treia din Liga Națiunilor. Rezultatul este cu atât mai dureros pentru Luka Modric, ajuns la 41 de ani, care a mărturisit la finalul partidei că nu a mai trăit un asemenea sentiment în întreaga sa carieră internațională.

Meciul a fost dominat autoritar de oaspeți. Pentru selecționata engleză au punctat Kane în minutele 8 și 53, Bellingham în minutul 21, Gordon în minutul 39, Saka în minutele 45 și 68, respectiv Rogers în minutul 87. Deși confruntarea nu a avut istoric din punct de vedere al echilibrului pe tabelă, scorul final intră direct în cartea de necinste a fotbalului croat.

Prezent de mai bine de două decenii în tricoul echipei naționale, mijlocașul de legendă al croaților nu și-a ascuns dezamăgirea profundă legată de prestația colectivă și de lipsa de reacție a echipei.

„Fără dueluri, fără agresivitate, fără fault, fără unitate pe teren. Sunt aici de 20 de ani și trebuie să recunosc că este prima oară când simt rușine după un meci. Se poate pierde, ei sunt mai buni, dar nu este admisibil să cedezi în acest mod și să compromiți un asemenea renume. Este inacceptabil. Pentru prima dată în 20 de ani simt o rușine profundă”, a spus veteranul Modric, după meci, citat de sportal.blic.rs.

Deși reprezentativa Croației a mai bifat înfrângeri usturătoare de-a lungul timpului, căpitanul echipei consideră că modul în care s-a pierdut această întâlnire este fără precedent. Cu toate acestea, Modric a punctat că grupul trebuie să rămână strâns în aceste momente dificile.

„Nu trebuie să arătăm cu degetul unii spre alții, trebuie să rămânem uniți în această situație, la fel cum am făcut mereu. Am mai pierdut meciuri la diferențe mari, însă sentimentul după o asemenea partidă este complet diferit. Nu am mai simțit niciodată așa ceva. Ne cerem scuze”, a continuat Modric, care abia și-a găsit cuvintele după un asemenea meci.

Eșecul usturător de la Rijeka devine oficial cea mai categorică înfrângere înregistrată vreodată de prima reprezentativă a Croației. Iată cum arată clasamentul celor mai grele momente din istoria selecționatei:

Croația – Anglia 0-7 (3 octombrie 2026)

Spania – Croația 6-0 (11 septembrie 2018)

Anglia – Croația 5-1 (9 septembrie 2009)

Franța – Croația 4-0 (14 octombrie 2020)