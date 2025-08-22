Monden De ziua de naştere, Irina Rimes şi-a impesionat fanii. Ce surpriză le-a făcut







Republica Moldova. Irina Rimes, una dintre cele mai apreciate artiste de pe ambele maluri ale Prutului, a împlinit 34 de ani pe 22 august. De ziua ei, cântăreața le-a pregătit o surpriză fanilor și le-a adresat o rugăminte neașteptată.

Irina Rimes și-a aniversat ziua de naștere cu o lansare muzicală surpriză, dedicată fanilor din România și Republica Moldova. Piesa se numește „Hora Flip” și este realizată împreună cu DJ-ul francez David Goldcher, partenerul său de viață.

Melodia este un remix al cunoscutei „Hora Fetelor” și îmbină elemente de folclor autentic, pop modern și energie EDM. Noua producție muzicală a fost creată pentru a fi ascultată în cluburi, la festivaluri sau chiar la nunți tradiționale.

Interpreta le-a mulțumit fanilor pentru numeroasele urări primite și i-a îndemnat să asculte și să distribuie piesa. „Am primit o grămadă de mesaje pe Instagram de «La mulți ani», vă mulțumesc din suflet. Ce nu știți voi este că astăzi, de ziua mea și a lui David, pentru că mâine este și ziua lui, am lansat o piesă.

Este vorba despre „Hora Flip”, deja disponibilă pe toate platformele de streaming. Mergeți să ascultați, faceți materiale video pe ea și dați-ne tag să vă vedem și noi. Dacă vreți să ne faceți un cadou, acesta este cadoul: să împărtășiți piesa cât mai mult”, a transmis Irina Rimes pe InstaStory.

Înainte de aniversare, Irina Rimes și-a surprins comunitatea online cu o dorință culinară ce trădează nostalgia pentru gusturile copilăriei. Artista a spus că îi este poftă de plăcinte tradiţionale moldoveneşti.

„Dragii mei urmăritori, vreau să găsesc un restaurant care face plăcinte. Plăcinte cu brânză, cu mărar, cu ceapă, cu cartofi și cu multă umplutură. Să fie gustoase, sărate, ca plăcintele moldovenești”, a menționat artista pe Instagram. Tot acolo, Irina a glumit că nu ar vrea ca mama ei să vadă această postare, detaliu care a stârnit valuri de reacții și sugestii de la fani.

Originară din satul Izvoare, Republica Moldova, Irina Rimes a devenit cunoscută publicului român în 2016, după succesul răsunător al piesei „Visele”. De atunci, artista a lansat hit după hit, și-a consolidat cariera și a cucerit publicul prin stilul său aparte.

În plan personal, Irina are de cinci ani o relație cu David Goldcher, iar în 2024 a mărturisit că a fost cerută în căsătorie, însă fără un inel. Tot anul trecut, cântăreața a semnat și un contract cu Universal Music France, ceea ce îi asigură prezența muzicii sale pe toate piețele francofone.