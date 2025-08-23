Social Reticența în farfurie. Ce îi oprește pe occidentali să mănânce alge marine. Studiu







Algele marine, o sursă nutritivă bogată în vitamine, minerale, acizi grași omega-3 și fibre, rămân slab reprezentate în dieta occidentală, în ciuda beneficiilor lor pentru sănătate și pentru mediu. Un studiu realizat de studenți la științe sociale computaționale, în colaborare cu asociația europeană a producătorilor de alge North Sea Farmers, a analizat motivele pentru care algele sunt consumate constant în unele țări, dar ignorate în altele.

Cercetarea s-a axat pe factori precum familiaritatea culturală, accesibilitatea, intențiile de consum și percepțiile legate de sănătate. Rezultatele arată că respondenții japonezi consumă alge marine mult mai frecvent decât britanicii, le găsesc mai ușor de achiziționat și sunt mai deschiși să le integreze în dieta viitoare.

În Marea Britanie, consumul de alge era mai ridicat în rândul minorităților etnice și al persoanelor cu studii universitare, iar preferința era mai pronunțată în rândul celor cu orientare politică de stânga.

În Japonia, însă, algele erau mai frecvent consumate de femei și de cei cu orientare politică de dreapta, reflectând rolul lor de aliment tradițional, mai degrabă decât o alternativă inovatoare.

În ceea ce privește influențele externe, încrederea în guvern, oameni de știință sau rețele sociale a contat mai puțin și a variat de la o țară la alta.

Algele marine sunt considerate o resursă-cheie pentru un viitor alimentar sustenabil: au o amprentă ecologică redusă, pot fi cultivate la scară largă și îmbunătățesc valoarea nutrițională a altor alimente atunci când sunt folosite ca ingredient.

Totuși, cercetătorii subliniază că simpla creștere a disponibilității sau promovarea beneficiilor pentru sănătate nu garantează un consum mai ridicat.

În țările unde lipsește tradiția consumului de alge, integrarea lor în rețete familiare, etichetarea clară și oferirea de idei culinare concrete pot face produsul mai atractiv și accesibil.

De asemenea, implicarea unor personalități publice ar putea normaliza consumul și l-ar putea transforma într-o alegere firească. În regiunile unde algele fac deja parte din dietă, există oportunități de inovare și diversificare.

Cercetarea concluzionează că, pentru a integra mai bine algele în alimentația globală și a sprijini tranziția către sisteme alimentare durabile, este esențial să fie înțelese obiceiurile, valorile și motivațiile consumatorilor și să se colaboreze cu aceștia pentru a facilita schimbarea, informează medicalxpress.com.