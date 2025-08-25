Social Sindicaliștii din Învățământ protestează față de creșterea normei la 20 de ore pe săpătămână







Zeci de profesori protestează în fața Ministerului Educației față de creșterea normei didactice de la 18 la 20 de ore pe săptămână și îi cer lui Daniel David să își prezinte demisia.

Cadrele didactice contestă prevederile Legii 141/2025, prin care norma didactică este crescută la 20 de ore, jumătate din timpul normal de lucru al unui angajat, intrată în vigoare în luna iulie.

Sindicaliștii susțin că această lege ar afecta grav sistemul de educație, prin creșterea normei didactice, comasarea unor unități de învățământ, reducerea burselor pentru elevi, precum și prin modificările aduse plății cu ora și degrevărilor de normă.

„Nu meritaţi, domnule ministru, să mai fiţi în fruntea acestui minister!”, a strigat o profesoară prezentă la protest.

Luni dimineață, sindicaliștii au revenit în fața Ministerului Educației, continuând seria acțiunilor de stradă declanșate imediat după adoptarea Legii 141/2025. Protestele au ajuns la a patra săptămână consecutivă, iar sindicaliștii amenință că ar putea boicota începerea noului an școlar.

Totodată, federațiile sindicale au anunțat un miting de amploare pe 8 septembrie, cu marș pe traseul Piața Victoriei – Palatul Cotroceni, programat între orele 11.00 și 16.00.

Legea 141/2025 aduce mai multe schimbări în învățământul preuniversitar: norma didactică crește cu două ore, la jumătate din norma unui angajat, bursele de excelență și reziliență pentru elevi sunt reduse, scade numărul burselor de merit și fondul de burse pentru studenți, iar școlile cu mai puțin de 500 de elevi, care produceau pierderi bugetare mari, vor fi comasate.

Legea modifică și plata cu ora, măsură pe care sindicaliștii o consideră dăunătoare pentru sistemul educațional. În fața Ministerului Educației, cadrele didactice s-au adunat cu vuvuzele, steaguri și pancarte, cerând demisia ministrului Daniel David.

Mesajele afișate pe pancarte transmit nemulțumiri: „Educația e un drept, nu statistică!”, „Fiecare copil are nevoie de atenție, nu de înghesuială!” sau „Ne-am săturat să suferim noi pentru greșelile voastre!”.

Prezentă la manifestațiile din stradă, o profesoară a spus că ministrul ar trebui să petreacă o zi într-o clasă supraaglomerată, cu 34 de elevi, printre care și copii cu cerințe educaționale speciale care nu beneficiază de sprijin suplimentar, pentru a înțelege direct provocările și realitățile sistemului educațional.

La finalul declarației, protestatarii au scandat „Demisia!”, exprimându-și nemulțumirea față de conducerea ministerului.

Sindicatele din învățământ au amenințat că protestele vor continua zilnic până la începutul noului an școlar. Mai mult, federațiile sindicale îi instigă pe profesori să boicoteze festivitățile de deschidere.