Oana Țoiu, prezentă la Forumul European de la Alpach 2025

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a luat parte, între 23 și 24 august 2025, la Forumul European de la Alpbach (Austria), unde a susținut o intervenție în cadrul sesiunii inaugurale și a avut întâlniri cu omoloaga sa austriacă Beate Meinl-Reisinger, cu omologul ceh Jan Lipavsky, precum și cu economistul Joseph Stieglitz, laureat al Premiului Nobel pentru Economie în 2001, potrivit unui comunicat MAE.

La Forumul European de la Alpbach, Oana Ţoiu a participat la panelul inaugural „Europe in the World Days”, alături de miniștrii de Externe ai Austriei și Cehiei și personalități precum președintele Forumului Alpbach, Otmar Kharas, și președintele Conferinței de Securitate de la München, Wolfgang Ischinger.

În discursul său,Ministrul român de Externe a subliniat că evoluțiile din zona Mării Negre au consecințe majore asupra securității europene, euroatlantice și globale.