Oana Țoiu, prezentă la Forumul European de la Alpach 2025

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a luat parte, între 23 și 24 august 2025, la Forumul European de la Alpbach (Austria), unde a susținut o intervenție în cadrul sesiunii inaugurale și a avut întâlniri cu omoloaga sa austriacă Beate Meinl-Reisinger, cu omologul ceh Jan Lipavsky, precum și cu economistul Joseph Stieglitz, laureat al Premiului Nobel pentru Economie în 2001, potrivit unui comunicat MAE.

Oana Țoiu a fost alături de alți miniștri la Forumul European

La Forumul European de la Alpbach, Oana Ţoiu a participat la panelul inaugural „Europe in the World Days”, alături de miniștrii de Externe ai Austriei și Cehiei și personalități precum președintele Forumului Alpbach, Otmar Kharas, și președintele Conferinței de Securitate de la München, Wolfgang Ischinger.

În discursul său,Ministrul român de Externe a subliniat că evoluțiile din zona Mării Negre au consecințe majore asupra securității europene, euroatlantice și globale.

Măsurile prezentate de Ministerul de Externe pentru România

Pe parcursul reuniunii, Oana Ţoiu a prezentat principalele măsuri pe care România le susține în contextul european: consolidarea cooperării regionale, sprijin pentru parcursul european al vecinilor și promovarea unui cadru de securitate comun. De asemenea, ministrul a menționat importanța investițiilor în infrastructură și tehnologie, ca elemente esențiale pentru stabilitate și creștere economică.

Totodată, ministrul  Ţoiu a purtat discuții cu omoloaga sa austriacă, Beate Meinl-Reisinger, responsabilă cu afacerile europene și internaționale, precum și cu omologul ceh, Jan Lipavsky, șeful diplomației din Republica Cehă, și cu economistul Joseph Stieglitz, laureat al Premiului Nobel pentru Economie.

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 26 august 2025. Marele Ducat are trupe în România
Trecerea la ora de iarnă în 2025. Schimbarea vine mai devreme
Forumul European de la Alpach

Sursă foto: Instagram

Întâlnirea cu ministrul afacerilor externe al Republicii Cehe, Jan Lipavsky, a reamintit derelaţiile bilaterale dintre România şi Republica Cehă, bazate pe obiective comune la nivel regional, european şi euroatlantic, precum şi pe interesul mutual de a stimula investiţiile reciproce, schimburile economice şi colaborarea sectorială între cele două state, precizează sursa citată.

Forumul Alpach este un forum important, dar România nu face parte din regiunea sa

Forumul European de la Alpbach reprezintă una dintre cele mai semnificative platforme anuale pentru dialog interdisciplinar din Europa. Înfiinţat în 1945, în localitatea Alpbach, Austria, forumul adună lideri politici, reprezentanţi ai instituţiilor europene şi internaţionale, specialişti din mediul academic şi economic, precum şi tineri bursieri din întreaga lume.

Cu toate acestea, România nu face parte din regiunea unde a avut loc forumul la care Oana Țoiu a participat.

 

